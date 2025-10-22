Блогера «Женат на Марине» чуть не «кинула»на 230 тыс. рублей подмосковная клиника
Популярный блогер Николай Слыхов, известный как «Женат на Марине», столкнулся с проблемой в подмосковной частной клинике «МАММА» в Одинцово.
16 октября он привёз маму на госпитализацию, на которой настаивал врач. Для начала потребовали депозит в размере 100 000 рублей, а за полтора дня стационара общая сумма могла достигнуть 230 000 рублей. Некоторые услуги при этом считали несколько раз.
Когда Слыхов рассказал о случившемся подписчикам, оказалось, что подобные случаи в клинике уже повторялись. В комментариях десятки людей поделились своими историями о завышенных счетах и недобросовестной работе персонала.
