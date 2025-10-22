«Всем даст прикурить»: Лолита сделала неожиданное признание о сыне Овсиенко

22 октября 2025, 19:29

Лолита Милявская рассказала о многолетней дружбе с Татьяной Овсиенко

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская рассказала о дружбе с Татьяной Овсиенко, которой недавно исполнилось 59 лет. Певица призналась, что редко видится с подругой, но это не вредит их близким отношениям. Слова Лолиты приводит «Фонтанка».





Милявская отметила, что карьера Овсиенко находится на подъёме, а количество её хитов может сравниться с репертуаром Юрия Антонова.

«Я не сравниваю, это разные музыкальные жанры, возрастные категории. Но Таня ещё всем даст прикурить в хорошем смысле. Во-первых, она выглядит потрясающе, человеческие качества безукоризненные», — заявила Лолита.

«Я плохая крестная мать у малого, потому что я мало принимала участие в его жизни вообще. И она мне это прощает. Вот что самое главное», — подчеркнула артистка.

