«Всем даст прикурить»: Лолита сделала неожиданное признание о сыне Овсиенко
Лолита Милявская рассказала о многолетней дружбе с Татьяной Овсиенко
Лолита Милявская рассказала о дружбе с Татьяной Овсиенко, которой недавно исполнилось 59 лет. Певица призналась, что редко видится с подругой, но это не вредит их близким отношениям. Слова Лолиты приводит «Фонтанка».
Милявская отметила, что карьера Овсиенко находится на подъёме, а количество её хитов может сравниться с репертуаром Юрия Антонова.
«Я не сравниваю, это разные музыкальные жанры, возрастные категории. Но Таня ещё всем даст прикурить в хорошем смысле. Во-первых, она выглядит потрясающе, человеческие качества безукоризненные», — заявила Лолита.Певица сообщила, что является крестной матерью сына Овсиенко.
«Я плохая крестная мать у малого, потому что я мало принимала участие в его жизни вообще. И она мне это прощает. Вот что самое главное», — подчеркнула артистка.Певица добавила, что Татьяна редко появляется в соцсетях и на мероприятиях. Милявская считает такую позицию правильной и сама к ней пришла с возрастом.