Николь Кидман готова дать второй шанс Киту Урбану при одном условии

Николь Кидман может вернуться к Урбану, если у него не будет новых отношений
Актриса Николь Кидман рассматривает возможность примирения с бывшим супругом Китом Урбаном, при этом условием является отсутствие у него новых романтических отношений. Об этом сообщает RadarOnline.



После 19 лет брака Кидман стала инициатором развода, что сильно повлияло на её эмоциональное состояние. В СМИ появились слухи о возможных свиданиях Урбана с другими женщинами, включая его гитаристку Мэгги Бо.

Пока эти сведения не подтверждены, актриса не исключает воссоединения и, по словам инсайдера, готова вернуться к Урбану без раздумий.

Сразу после разрыва Кит Урбан выпустил новую песню, в которой выразил своё одиночество и эмоциональное выгорание.

