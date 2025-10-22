Николь Кидман готова дать второй шанс Киту Урбану при одном условии
Актриса Николь Кидман рассматривает возможность примирения с бывшим супругом Китом Урбаном, при этом условием является отсутствие у него новых романтических отношений. Об этом сообщает RadarOnline.
После 19 лет брака Кидман стала инициатором развода, что сильно повлияло на её эмоциональное состояние. В СМИ появились слухи о возможных свиданиях Урбана с другими женщинами, включая его гитаристку Мэгги Бо.
Пока эти сведения не подтверждены, актриса не исключает воссоединения и, по словам инсайдера, готова вернуться к Урбану без раздумий.
Сразу после разрыва Кит Урбан выпустил новую песню, в которой выразил своё одиночество и эмоциональное выгорание.
