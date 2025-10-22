Николь Кидман готова дать второй шанс Киту Урбану при одном условии

22 октября 2025, 18:40

Николь Кидман может вернуться к Урбану, если у него не будет новых отношений

Кит Урбан и Николь Кидман (Фото: Instagram* / @nicolekidman)

Актриса Николь Кидман рассматривает возможность примирения с бывшим супругом Китом Урбаном, при этом условием является отсутствие у него новых романтических отношений. Об этом сообщает RadarOnline.