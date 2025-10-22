«Все счастливы, всё хорошо»: Прилучный не собирается отбирать сына у Агаты Муцениеце
Адвокат Даниелова: Прилучный не станет бороться за сына с беременной Муцениеце
СМИ сообщили, что Павел Прилучный якобы обжаловал решение суда, оставившего их с Агатой Муцениеце сына Тимофея жить с матерью. Однако адвокат актёра Оксана Даниелова в комментарии Super разъяснила, что речь не идёт о новом иске.
«Тимофей с июля месяца проживает с мамой, все счастливы, всё замечательно, всё хорошо, папа на стороне ребёнка, поэтому обжаловать решение, по сути, он не будет. Но аппарат суда работает таким образом, что мы подаем жалобу, условно говоря, в июле или в августе, а дело доходит до суда апелляционной инстанции только сейчас. Это не вновь поданный документ: он подан по результатам рассмотрения дела. Решение постановлено с грубейшими процессуальными нарушениями, здесь чистый процесс», — уточнила юрист.По словам адвоката, Прилучный полностью уважает выбор сына остаться с матерью и не намерен вмешиваться. Все дальнейшие юридические действия касаются лишь формальностей и не затрагивают ребёнка.