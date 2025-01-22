Блогерам Лерчек её экс-супругу Артёму Чекалину продлили срок ареста

Валерия Чекалина/Лерчек (Фото: соцсети)
Троицкий районный суд города Москвы продлил блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным и их бизнес-партнеру Роману Вишняку срок домашнего ареста еще на два месяца.
Таким образом, данная мера пресечения будет действовать как минимум до 26 марта 2025 года, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Экс-супруги Чекалины были отправлены под домашний арест осенью прошлого года. Их обвиняют в незаконном выводе денежных средств за границу.
Валерия Чекалина/Лерчек (Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы)
Ведомство опубликовало ряд фотографий с заседания по громкому процессу. На снимках видно, что Лерчек и её бывший муж выслушивали приговор с каменными и опустошёнными выражениями лиц и потухшими глазами. Вишняк в кадре смотрелся пободрее.
Артём Чекалин (Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы)
Напомним, всех троих обвиняют в том, что они осуществили перевод крупной суммы в валюте за пределы Российской Федерации с использованием фальшивых документов. В случае доказательства вины обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы.
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Валерия Чекалина/Лерчек (Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы)
Ведомство опубликовало ряд фотографий с заседания по громкому процессу. На снимках видно, что Лерчек и её бывший муж выслушивали приговор с каменными и опустошёнными выражениями лиц и потухшими глазами. Вишняк в кадре смотрелся пободрее.
Артём Чекалин (Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы)
Напомним, всех троих обвиняют в том, что они осуществили перевод крупной суммы в валюте за пределы Российской Федерации с использованием фальшивых документов. В случае доказательства вины обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы.
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Александр Бойцов