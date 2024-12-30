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Измена с Лерчек, загубленная карьера и предательство на всю страну: История любви Натана с женой

Анастасия Швецова и Натан (Фото: соцсети Анастасия Швецова)

Анастасия Швецова и Натан (Фото: соцсети Анастасия Швецова)

Певец годами демонстрировал публике образ холостяка и даже вел колонку, где давал советы о секретах соблазнения. В 2017-м Natan сбросил маску и признался, что давно счастлив в браке с Анастасией Швецовой. Их считали идеальной парой, пока общественность не узнала об изменах артиста.
Об истории любви Натана (Алишера Мирзохонова) и Анастасии Швецовой, а также предательстве рэпера — в материале «Радио 1».

История знакомства Натана и Анастасии Швецовой




За все годы своей карьеры Натан никогда не скрывал, что пользуется успехом у женщин. По его словам, еще в 2010 году он состоял в отношениях сразу с тремя девушками, которых вскоре бросил ради карьеры. Однако в какой-то момент Натану стало одиноко. В апреле того же года он сидел в полуподвальном помещении студии с друзьями и просматривал странички пользователей «ВКонтакте».

«Я искал по фотографиям девушку для мимолетного знакомства. И внезапно увидел ту самую, что мне понравилась, и сказал друзьям, что она станет моей. Я влюбился», — признавался исполнитель.

Любовь с первого взгляда на фотографию в «ВК» не оказалась взаимной: Анастасия Швецова опешила, увидев сообщение «Здравствуй, мать моих будущих детей!», и заблокировала парня.

Натан и Анастасия Швецова (Фото: соцсети Анастасия Швецова)

Рэпера это не остановило: он узнал, что Настя работает дизайнером, и написал ей с фейкового аккаунта, что хочет заказать визитки. Натану удалось завладеть вниманием девушки, а позднее он признался, кто он на самом деле. Анастасия простила артисту эту историю и начала с ним общаться, однако с личной встречей она не спешила. Спустя время выяснилось, что молодые люди оказались соседями. Совпадение с адресами Настя восприняла как знак свыше, а потому встретилась с настойчивым ухажером. Увидев «хромающую» походку рэпера, девушка засомневалась в возможности продолжать отношения. Однако все опасения быстро развеялись, ведь Анастасия почувствовала, что Натан — ее родной человек.

Счастливый брак Швецовой и Натана


Швецова признавалась, что Натан покорил ее мужественностью и силой характера, а она, в свою очередь, произвела прекрасное впечатление на родителей певца. А вот близкие Насти поначалу отнеслись к артисту скептически, ведь за Швецовой ухаживали респектабельные молодые люди, а тут — музыкант, буквально живущий в студии. Все изменилось, когда Натан сам приготовил ужин сестре и маме дизайнера: родственницы признали, что перед ними — надежный и искренний мужчина.

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В 2012 году пара поженилась, и Натан получил супругу, о которой можно было только мечтать: она поддержала его идею о переезде в Москву, а когда на рэпера свалилась слава — не ревновала ни к поклонницам, ни к партнершам по съемкам клипов. Вскоре у влюбленных родились сыновья Натанаэль и Ратмир, и хотя до появления первенца Настя трудилась арт-директором в компании Philip Morris International и ее карьера шла в гору, ради материнства и семьи она легко отказалась от успешной карьеры.

Надежное плечо оказалось фальшивкой: От красивой картинки до предательства Натана


В 2017 году рэпер решил сменить образ ловеласа на примерного семьянина. Натан «рассекретил» семью, опубликовав снимки с сыном и женой в соцсетях и дав несколько совместных интервью с Настей. Пара поделилась красивой историей любви, и со стороны всем казалось, что эту идиллию ничто не способно разрушить.

Анастасия Швецова и Натан (Фото: соцсети Анастасия Швецова)

Однако летом прошлого года артист дал резонансное интервью. Сперва Натан обмолвился, что ушел от предыдущей девушки к Анастасии, а затем признался, что не был верен и супруге.

«Впредь никогда не позволю себе! Ошибался, да», — говорил Натан в шоу «Злые языки».

А ведь ранее в годовщины свадеб Настя уверяла подписчиков, что огонек в отношениях не угас, да и ревности она не испытывает, ведь уверена во второй половине. Вопрос в другом — говорил тогда рэпер о давних изменах супруге, или же намекал на ситуацию, произошедшую на реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ?

Съемки стартовали как раз в июле, и вскоре по просторам интернета пронесся слух об интрижке артиста с недавно разведенной Лерчек. Певец явно демонстрировал симпатию к женщине, обещая, что поможет ей победить в шоу и даже уступит первенство. Другая участница проекта Алана Мамаева прямо спрашивала музыканта о романе, но тот лишь отшучивался.

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Правда выплыла наружу, когда в распоряжении «СтарХита» оказалось видео, где рэпер целуется с блогершей в укромном уголке. При этом Натан почему-то считал, что никто не сможет заснять его на камеру. После артист признался в своей симпатии к Лерчек и пояснил, что во всем виновата обстановка шоу.

«Ты теряешь контроль, ведешь себя как животное. Это именно то, что произошло со мной. И это не оправдание. Ни в коем случае себя не оправдываю», — обратился артист к своей аудитории.

После этого ситуация приобрела вполне ожидаемый поворот: супруга Натана спешно уехала из России в Казахстан. В соцсетях Швецова лишь попросила подписчиков сохранять вежливость и не атаковать ее в комментариях, ведь она пыталась сохранить семью.

Расставание Натана и жены до или после шоу


Подписчики рассуждали, что рэпер опозорил Анастасию на всю страну, сделав свою интрижку достоянием общественности. Кроме того, многие полагали, что артист не в первый раз предал Анастасию, а значит, исчерпал кредит доверия. Неожиданно для всех за изменника вступилась сама Швецова, сообщив, что еще за месяц до реалити-шоу съехала от мужа, то есть мимолетный роман с Лерчек произошел уже после расставания с женой, однако поверили в это не все.

Участница проекта Алана Мамаева заявила, что Анастасия попросту выгораживает Натана, ведь артист в начале шоу посвящал свои достижения супруге и детям, звонил семье и не снимал обручального кольца.

«Он предал меня, а я ему верила»: Лерчек порвала с Натаном, когда он неожиданно вспомнил о жене


В финальном выпуске Лерчек (Валерия Чекалина) призналась, что разочаровалась в Натане и даже заявила, что больше не желает ему победы. Свои слова девушка подтвердила действиями. На голосовании она неожиданно поддержала Игоря Чехова.

Фото: кадр из шоу «Звезды в джунглях»

На последней церемонии все три финалиста ответили на вопрос Ольги Бузовой и Михаила Галустяна, кому они посвятят победу в случае выигрыша. Натан в своем ответе упомянул только супругу Анастасию. Видимо именно эти слова заставили Лерчек окончательно разочароваться в рэпере.

«Он испугался того, что сам по сути натворил. И в этот момент меня как будто предали даже чуть-чуть. И я сама себя начала ненавидеть. Я для себя историю у наших романтических отношений закрыла навсегда», — пояснила Лерчек.

Перед финальным испытанием блогерша разоткровенничалась с финалисткой шоу Аланой Мамаевой. По ее словам, на церемонии ждала от Натана совсем других слов. Алана же считает, что в интрижке с Чекалиной Натан преследовал личную выгоду и попросту использовал для этого девушку.

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