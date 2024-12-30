Измена с Лерчек, загубленная карьера и предательство на всю страну: История любви Натана с женой

Анастасия Швецова и Натан (Фото: соцсети Анастасия Швецова)
Певец годами демонстрировал публике образ холостяка и даже вел колонку, где давал советы о секретах соблазнения. В 2017-м Natan сбросил маску и признался, что давно счастлив в браке с Анастасией Швецовой. Их считали идеальной парой, пока общественность не узнала об изменах артиста.
Об истории любви Натана (Алишера Мирзохонова) и Анастасии Швецовой, а также предательстве рэпера — в материале «Радио 1».
За все годы своей карьеры Натан никогда не скрывал, что пользуется успехом у женщин. По его словам, еще в 2010 году он состоял в отношениях сразу с тремя девушками, которых вскоре бросил ради карьеры. Однако в какой-то момент Натану стало одиноко. В апреле того же года он сидел в полуподвальном помещении студии с друзьями и просматривал странички пользователей «ВКонтакте».
Рэпера это не остановило: он узнал, что Настя работает дизайнером, и написал ей с фейкового аккаунта, что хочет заказать визитки. Натану удалось завладеть вниманием девушки, а позднее он признался, кто он на самом деле. Анастасия простила артисту эту историю и начала с ним общаться, однако с личной встречей она не спешила. Спустя время выяснилось, что молодые люди оказались соседями. Совпадение с адресами Настя восприняла как знак свыше, а потому встретилась с настойчивым ухажером. Увидев «хромающую» походку рэпера, девушка засомневалась в возможности продолжать отношения. Однако все опасения быстро развеялись, ведь Анастасия почувствовала, что Натан — ее родной человек.
Швецова признавалась, что Натан покорил ее мужественностью и силой характера, а она, в свою очередь, произвела прекрасное впечатление на родителей певца. А вот близкие Насти поначалу отнеслись к артисту скептически, ведь за Швецовой ухаживали респектабельные молодые люди, а тут — музыкант, буквально живущий в студии. Все изменилось, когда Натан сам приготовил ужин сестре и маме дизайнера: родственницы признали, что перед ними — надежный и искренний мужчина.
В 2012 году пара поженилась, и Натан получил супругу, о которой можно было только мечтать: она поддержала его идею о переезде в Москву, а когда на рэпера свалилась слава — не ревновала ни к поклонницам, ни к партнершам по съемкам клипов. Вскоре у влюбленных родились сыновья Натанаэль и Ратмир, и хотя до появления первенца Настя трудилась арт-директором в компании Philip Morris International и ее карьера шла в гору, ради материнства и семьи она легко отказалась от успешной карьеры.
В 2017 году рэпер решил сменить образ ловеласа на примерного семьянина. Натан «рассекретил» семью, опубликовав снимки с сыном и женой в соцсетях и дав несколько совместных интервью с Настей. Пара поделилась красивой историей любви, и со стороны всем казалось, что эту идиллию ничто не способно разрушить.
А ведь ранее в годовщины свадеб Настя уверяла подписчиков, что огонек в отношениях не угас, да и ревности она не испытывает, ведь уверена во второй половине. Вопрос в другом — говорил тогда рэпер о давних изменах супруге, или же намекал на ситуацию, произошедшую на реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ?
Съемки стартовали как раз в июле, и вскоре по просторам интернета пронесся слух об интрижке артиста с недавно разведенной Лерчек. Певец явно демонстрировал симпатию к женщине, обещая, что поможет ей победить в шоу и даже уступит первенство. Другая участница проекта Алана Мамаева прямо спрашивала музыканта о романе, но тот лишь отшучивался.
Правда выплыла наружу, когда в распоряжении «СтарХита» оказалось видео, где рэпер целуется с блогершей в укромном уголке. При этом Натан почему-то считал, что никто не сможет заснять его на камеру. После артист признался в своей симпатии к Лерчек и пояснил, что во всем виновата обстановка шоу.
После этого ситуация приобрела вполне ожидаемый поворот: супруга Натана спешно уехала из России в Казахстан. В соцсетях Швецова лишь попросила подписчиков сохранять вежливость и не атаковать ее в комментариях, ведь она пыталась сохранить семью.
Подписчики рассуждали, что рэпер опозорил Анастасию на всю страну, сделав свою интрижку достоянием общественности. Кроме того, многие полагали, что артист не в первый раз предал Анастасию, а значит, исчерпал кредит доверия. Неожиданно для всех за изменника вступилась сама Швецова, сообщив, что еще за месяц до реалити-шоу съехала от мужа, то есть мимолетный роман с Лерчек произошел уже после расставания с женой, однако поверили в это не все.
Участница проекта Алана Мамаева заявила, что Анастасия попросту выгораживает Натана, ведь артист в начале шоу посвящал свои достижения супруге и детям, звонил семье и не снимал обручального кольца.
В финальном выпуске Лерчек (Валерия Чекалина) призналась, что разочаровалась в Натане и даже заявила, что больше не желает ему победы. Свои слова девушка подтвердила действиями. На голосовании она неожиданно поддержала Игоря Чехова.
На последней церемонии все три финалиста ответили на вопрос Ольги Бузовой и Михаила Галустяна, кому они посвятят победу в случае выигрыша. Натан в своем ответе упомянул только супругу Анастасию. Видимо именно эти слова заставили Лерчек окончательно разочароваться в рэпере.
Перед финальным испытанием блогерша разоткровенничалась с финалисткой шоу Аланой Мамаевой. По ее словам, на церемонии ждала от Натана совсем других слов. Алана же считает, что в интрижке с Чекалиной Натан преследовал личную выгоду и попросту использовал для этого девушку.
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История знакомства Натана и Анастасии Швецовой
За все годы своей карьеры Натан никогда не скрывал, что пользуется успехом у женщин. По его словам, еще в 2010 году он состоял в отношениях сразу с тремя девушками, которых вскоре бросил ради карьеры. Однако в какой-то момент Натану стало одиноко. В апреле того же года он сидел в полуподвальном помещении студии с друзьями и просматривал странички пользователей «ВКонтакте».
«Я искал по фотографиям девушку для мимолетного знакомства. И внезапно увидел ту самую, что мне понравилась, и сказал друзьям, что она станет моей. Я влюбился», — признавался исполнитель.
Любовь с первого взгляда на фотографию в «ВК» не оказалась взаимной: Анастасия Швецова опешила, увидев сообщение «Здравствуй, мать моих будущих детей!», и заблокировала парня.
Натан и Анастасия Швецова (Фото: соцсети Анастасия Швецова)
Рэпера это не остановило: он узнал, что Настя работает дизайнером, и написал ей с фейкового аккаунта, что хочет заказать визитки. Натану удалось завладеть вниманием девушки, а позднее он признался, кто он на самом деле. Анастасия простила артисту эту историю и начала с ним общаться, однако с личной встречей она не спешила. Спустя время выяснилось, что молодые люди оказались соседями. Совпадение с адресами Настя восприняла как знак свыше, а потому встретилась с настойчивым ухажером. Увидев «хромающую» походку рэпера, девушка засомневалась в возможности продолжать отношения. Однако все опасения быстро развеялись, ведь Анастасия почувствовала, что Натан — ее родной человек.
Счастливый брак Швецовой и Натана
Швецова признавалась, что Натан покорил ее мужественностью и силой характера, а она, в свою очередь, произвела прекрасное впечатление на родителей певца. А вот близкие Насти поначалу отнеслись к артисту скептически, ведь за Швецовой ухаживали респектабельные молодые люди, а тут — музыкант, буквально живущий в студии. Все изменилось, когда Натан сам приготовил ужин сестре и маме дизайнера: родственницы признали, что перед ними — надежный и искренний мужчина.
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В 2012 году пара поженилась, и Натан получил супругу, о которой можно было только мечтать: она поддержала его идею о переезде в Москву, а когда на рэпера свалилась слава — не ревновала ни к поклонницам, ни к партнершам по съемкам клипов. Вскоре у влюбленных родились сыновья Натанаэль и Ратмир, и хотя до появления первенца Настя трудилась арт-директором в компании Philip Morris International и ее карьера шла в гору, ради материнства и семьи она легко отказалась от успешной карьеры.
Надежное плечо оказалось фальшивкой: От красивой картинки до предательства Натана
В 2017 году рэпер решил сменить образ ловеласа на примерного семьянина. Натан «рассекретил» семью, опубликовав снимки с сыном и женой в соцсетях и дав несколько совместных интервью с Настей. Пара поделилась красивой историей любви, и со стороны всем казалось, что эту идиллию ничто не способно разрушить.
Анастасия Швецова и Натан (Фото: соцсети Анастасия Швецова)
Однако летом прошлого года артист дал резонансное интервью. Сперва Натан обмолвился, что ушел от предыдущей девушки к Анастасии, а затем признался, что не был верен и супруге.
«Впредь никогда не позволю себе! Ошибался, да», — говорил Натан в шоу «Злые языки».
А ведь ранее в годовщины свадеб Настя уверяла подписчиков, что огонек в отношениях не угас, да и ревности она не испытывает, ведь уверена во второй половине. Вопрос в другом — говорил тогда рэпер о давних изменах супруге, или же намекал на ситуацию, произошедшую на реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ?
Съемки стартовали как раз в июле, и вскоре по просторам интернета пронесся слух об интрижке артиста с недавно разведенной Лерчек. Певец явно демонстрировал симпатию к женщине, обещая, что поможет ей победить в шоу и даже уступит первенство. Другая участница проекта Алана Мамаева прямо спрашивала музыканта о романе, но тот лишь отшучивался.
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Правда выплыла наружу, когда в распоряжении «СтарХита» оказалось видео, где рэпер целуется с блогершей в укромном уголке. При этом Натан почему-то считал, что никто не сможет заснять его на камеру. После артист признался в своей симпатии к Лерчек и пояснил, что во всем виновата обстановка шоу.
«Ты теряешь контроль, ведешь себя как животное. Это именно то, что произошло со мной. И это не оправдание. Ни в коем случае себя не оправдываю», — обратился артист к своей аудитории.
После этого ситуация приобрела вполне ожидаемый поворот: супруга Натана спешно уехала из России в Казахстан. В соцсетях Швецова лишь попросила подписчиков сохранять вежливость и не атаковать ее в комментариях, ведь она пыталась сохранить семью.
Расставание Натана и жены до или после шоу
Подписчики рассуждали, что рэпер опозорил Анастасию на всю страну, сделав свою интрижку достоянием общественности. Кроме того, многие полагали, что артист не в первый раз предал Анастасию, а значит, исчерпал кредит доверия. Неожиданно для всех за изменника вступилась сама Швецова, сообщив, что еще за месяц до реалити-шоу съехала от мужа, то есть мимолетный роман с Лерчек произошел уже после расставания с женой, однако поверили в это не все.
Участница проекта Алана Мамаева заявила, что Анастасия попросту выгораживает Натана, ведь артист в начале шоу посвящал свои достижения супруге и детям, звонил семье и не снимал обручального кольца.
«Он предал меня, а я ему верила»: Лерчек порвала с Натаном, когда он неожиданно вспомнил о жене
В финальном выпуске Лерчек (Валерия Чекалина) призналась, что разочаровалась в Натане и даже заявила, что больше не желает ему победы. Свои слова девушка подтвердила действиями. На голосовании она неожиданно поддержала Игоря Чехова.
Фото: кадр из шоу «Звезды в джунглях»
На последней церемонии все три финалиста ответили на вопрос Ольги Бузовой и Михаила Галустяна, кому они посвятят победу в случае выигрыша. Натан в своем ответе упомянул только супругу Анастасию. Видимо именно эти слова заставили Лерчек окончательно разочароваться в рэпере.
«Он испугался того, что сам по сути натворил. И в этот момент меня как будто предали даже чуть-чуть. И я сама себя начала ненавидеть. Я для себя историю у наших романтических отношений закрыла навсегда», — пояснила Лерчек.
Перед финальным испытанием блогерша разоткровенничалась с финалисткой шоу Аланой Мамаевой. По ее словам, на церемонии ждала от Натана совсем других слов. Алана же считает, что в интрижке с Чекалиной Натан преследовал личную выгоду и попросту использовал для этого девушку.
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Екатерина Коршунова