08 октября 2025, 16:51

SHOT: Рэпер Канье Уэст выступит в Москве 8 декабря

Фото: istockphoto/Berezko

Американский рэпер Канье Уэст выступит в Москве 8 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.