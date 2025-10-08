Достижения.рф

Рэпер Канье Уэст выступит в Москве

SHOT: Рэпер Канье Уэст выступит в Москве 8 декабря
Фото: istockphoto/Berezko

Американский рэпер Канье Уэст выступит в Москве 8 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



Уточняется, что за шоу исполнитель получит $1,2 млн.

Контракт на сумму почти 100 млн рублей подписали в середине сентября. Концерт, предположительно в «Лужниках», рассчитали на полуторачасовой сет. Ожидается, что на него придёт не менее 45 тыс. человек.

Платёж по соглашению распределили так: 50% гонорара уже выплатили после подписания, ещё 25% — после прилёта в столицу, оставшиеся средства — в течение суток после выступления.

Ранее, в июне 2024 года, Канье уже приезжал в Москву, но тогда вместо концерта он побывал на праздновании 40-летия дизайнера Гоши Рубчинского.

Никита Кротов

