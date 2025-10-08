Рэпер Канье Уэст выступит в Москве
Американский рэпер Канье Уэст выступит в Москве 8 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Уточняется, что за шоу исполнитель получит $1,2 млн.
Контракт на сумму почти 100 млн рублей подписали в середине сентября. Концерт, предположительно в «Лужниках», рассчитали на полуторачасовой сет. Ожидается, что на него придёт не менее 45 тыс. человек.
Платёж по соглашению распределили так: 50% гонорара уже выплатили после подписания, ещё 25% — после прилёта в столицу, оставшиеся средства — в течение суток после выступления.
Ранее, в июне 2024 года, Канье уже приезжал в Москву, но тогда вместо концерта он побывал на праздновании 40-летия дизайнера Гоши Рубчинского.
