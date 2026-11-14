Блогерша Лерчек пообещала молиться за Путина после полученного шанса на спасение
Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, заявила, что будет молиться за президента России Владимира Путина. По словам Валерии, он дал ей шанс на спасение, за который она испытывает огромную благодарность. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести».
Также блогерша отметила роль своих адвокатов. Именно они посоветовали ей обратиться напрямую к главе государства с просьбой о помиловании.
В июле 2026 года суд приговорил Лерчек к пяти годам лишения свободы условно и назначил штраф в размере 763,5 миллиона рублей по делу о выводе денежных средств в ОАЭ. 12 ноября Валерия подала прошение о помиловании.
Сейчас блогерша борется с онкологическим заболеванием. Она надеется, что полученная возможность поможет ей продолжить лечение и сосредоточиться на борьбе за жизнь.
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