Блогерша Лерчек пообещала молиться за Путина после полученного шанса на спасение

14 ноября 2026, 22:53

Лерчек поблагодарила Путина за возможность бороться с онкологией

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, заявила, что будет молиться за президента России Владимира Путина. По словам Валерии, он дал ей шанс на спасение, за который она испытывает огромную благодарность. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести».