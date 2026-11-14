«Просто берите всё, что хотите»: Ким Кардашьян устроила звёздным коллегам роскошный шопинг

14 ноября 2026, 21:48

Актриса Сара Полсон раскрыла щедрые подарки Ким Кардашьян

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Актриса Сара Полсон рассказала о необычной щедрости Ким Кардашьян, с которой вместе снималась в сериале «Всё честно». По словам артистки, её коллега оказалась одним из самых щедрых людей в её окружении и не раз радовала съёмочную команду дорогими подарками. Об этом Полсон рассказала в подкасте The Run-Through with Vogue.





Она отметила, что за время работы над проектом актрисы сблизились и подружились. Среди участниц съёмок — Гленн Клоуз, Ниси Нэш, Наоми Уоттс и Тияна Тейлор. Одним из первых приятных сюрпризов стали подарки после завершения первого сезона. Тогда главные героини получили сумки от Balenciaga.



Сара Полсон (Фото: Instagram* / @mssarahcatharinepaulson)

«После первого сезона мы получили сумки Balenciaga. Это было просто божественно», — призналась Полсон.

«Мы пришли в магазин в Мехико, и она говорит: «Просто берите всё, что хотите». А я: «Серьёзно? Всё, что я хочу?» Я набрала кучу белья и пижам. Это лучшее нижнее бельё на свете. <...> Вы никогда не видели более сумасшедшей картины. У меня была сумка, и я просто сметала всё с полок. Набивала её. Это было очень весело», — вспомнила Полсон.