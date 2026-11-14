«Просто берите всё, что хотите»: Ким Кардашьян устроила звёздным коллегам роскошный шопинг
Актриса Сара Полсон раскрыла щедрые подарки Ким Кардашьян
Актриса Сара Полсон рассказала о необычной щедрости Ким Кардашьян, с которой вместе снималась в сериале «Всё честно». По словам артистки, её коллега оказалась одним из самых щедрых людей в её окружении и не раз радовала съёмочную команду дорогими подарками. Об этом Полсон рассказала в подкасте The Run-Through with Vogue.
Она отметила, что за время работы над проектом актрисы сблизились и подружились. Среди участниц съёмок — Гленн Клоуз, Ниси Нэш, Наоми Уоттс и Тияна Тейлор. Одним из первых приятных сюрпризов стали подарки после завершения первого сезона. Тогда главные героини получили сумки от Balenciaga.
«После первого сезона мы получили сумки Balenciaga. Это было просто божественно», — призналась Полсон.Однако на этом подарки не закончились. После съёмок второго сезона Кардашьян пригласила коллег в свой фирменный магазин NikeSkims в Мехико и предложила каждой выбрать всё, что понравится.
«Мы пришли в магазин в Мехико, и она говорит: «Просто берите всё, что хотите». А я: «Серьёзно? Всё, что я хочу?» Я набрала кучу белья и пижам. Это лучшее нижнее бельё на свете. <...> Вы никогда не видели более сумасшедшей картины. У меня была сумка, и я просто сметала всё с полок. Набивала её. Это было очень весело», — вспомнила Полсон.На шопинг актрисам отвели всего 45 минут: им нужно было успеть выбрать покупки во время обеденного перерыва на съёмочной площадке. При этом, как рассказала Сара, ограничений по количеству вещей практически не было — участницы могли брать всё, что им приглянулось.
Кроме того, после предыдущего сезона Ким отправила коллегам сертификаты на омолаживающие процедуры и сканирование организма. Стоимость каждого такого сеанса составляла около 2,5 тысячи долларов. Таким образом, Кардашьян не ограничивалась обычными сувенирами и регулярно устраивала для актрис по-настоящему дорогие сюрпризы.