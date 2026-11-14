Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон приблизился к роли агента 007

14 ноября 2026, 21:27

Роберт Паттинсон может стать новым Джеймсом Бондом

Роберт Паттинсон (Фото: кадр из фильма «Космополис»)

40-летний Роберт Паттинсон неожиданно оказался среди главных претендентов на роль Джеймса Бонда. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные о ходе подготовки нового фильма о легендарном агенте 007.