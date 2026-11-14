Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон приблизился к роли агента 007
40-летний Роберт Паттинсон неожиданно оказался среди главных претендентов на роль Джеймса Бонда. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные о ходе подготовки нового фильма о легендарном агенте 007.
По информации издания, студия Amazon MGM якобы предложила актёру особенно привлекательные условия сотрудничества. Предполагается, что контракт может предусматривать участие Паттинсона в трёх фильмах вместо традиционно обсуждаемых четырёх, а также значительно более высокий гонорар. Подобные предложения могут свидетельствовать о стремлении студии заполучить исполнителя с мировой известностью.
Журналист Мэттью Беллони, специализирующийся на голливудских инсайдах, считает, что переговоры отражают готовность компании идти на уступки ради звезды такого масштаба. По его мнению, это также часть стратегии по управлению одной из важнейших кинофраншиз.
Речь идёт о 26-й картине бондианы, которая станет первым фильмом серии под руководством Amazon MGM. Компания получила творческий контроль над франшизой после сделки с Eon Productions в 2025 году. Продюсировать проект будут Дэвид Хейман и Эми Паскаль, постановщиком назначен режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв, а сценарий подготовит Стивен Найт, известный по сериалу «Острые козырьки».
Ранее среди возможных исполнителей роли Бонда называли Каллума Тёрнера, Джека Лоудена и Джоша О’Коннора. Позже к списку добавились Роберт Паттинсон и Николас Холт. Беллони предполагает, что расширение круга кандидатов могло быть связано с тем, что первоначальный список не полностью устроил продюсеров. Окончательное решение о новом исполнителе роли пока не объявлено.
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