«Между нами никогда не было конкуренции»: Бородина раскрыла секрет дружбы с Орловой

14 ноября 2026, 22:48

Ксения Бородина призналась Ольге Орловой в любви и рассказала об их дружбе

Ксения Бородина и Ольга Орлова (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина опубликовала совместную фотографию с Ольгой Орловой и посвятила ей трогательное послание. Телеведущая рассказала об истории их дружбы.





Она подчеркнула, что, несмотря на знакомство во взрослом возрасте, они с самого начала смогли выстроить отношения на доверии, уважении и взаимной поддержке.





«Почему-то есть стереотип, что настоящих друзей можно встретить только в юности. Мы с тобой встретили друг друга далеко не юными, но очень осознанными», — написала Бородина.

«Между нами никогда не было конкуренции, была вера в друг друга и умение делиться моментами жизни без лишних слов», — рассказала Ксения.