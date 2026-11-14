«Между нами никогда не было конкуренции»: Бородина раскрыла секрет дружбы с Орловой
Ксения Бородина призналась Ольге Орловой в любви и рассказала об их дружбе
Ксения Бородина опубликовала совместную фотографию с Ольгой Орловой и посвятила ей трогательное послание. Телеведущая рассказала об истории их дружбы.
Она подчеркнула, что, несмотря на знакомство во взрослом возрасте, они с самого начала смогли выстроить отношения на доверии, уважении и взаимной поддержке.
«Почему-то есть стереотип, что настоящих друзей можно встретить только в юности. Мы с тобой встретили друг друга далеко не юными, но очень осознанными», — написала Бородина.Ксения также вспомнила, как они с Ольгой начали вместе работать в кадре в качестве ведущих. По её словам, общая профессиональная сфера никогда не становилась поводом для соперничества: вместо конкуренции подруги поддерживали друг друга, делились личными переживаниями и находили поводы для смеха за кадром.
«Между нами никогда не было конкуренции, была вера в друг друга и умение делиться моментами жизни без лишних слов», — рассказала Ксения.Отдельно телеведущая отметила близость их семей. Бородина считает большой честью быть крёстной матерью дочери Орловой Анны. Она также тепло отозвалась о супруге подруги Валерии, назвав его человеком, «о котором можно только мечтать».
Кроме того, Ксения призналась, что рада хорошим отношениям Ольги с её мужем Николаем Сердюковым. В завершение она поблагодарила подругу за мудрость, спокойствие и советы, которые помогают сохранять гармонию в семье.