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Канье Уэст не выступит в Москве в этом году

Единственные концерты Канье Уэста в России в 2026 году пройдут в Петербурге
Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Канье Уэст не будет выступать в Москве в этом году. По данным Mash, единственными согласованными концертами рэпера в России на 2026 год остаются два шоу в Санкт-Петербурге.



Выступления запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Других концертов Уэста в России в этом году пока не согласовано.

Ранее несколько раз обсуждался вариант с выступлением в московских «Лужниках». Однако провести большой концерт там осенью оказалось проблематично из-за открытой крыши стадиона и непредсказуемой погоды.

В итоге организаторы остановились на «Газпром Арене». Домашний стадион «Зенита» позволяет проводить мероприятия в комфортных условиях: при необходимости крыша закрывается, поэтому осенняя погода не должна помешать шоу.

Так что поклонникам Канье Уэста из Москвы, похоже, придётся ехать в Петербург. По крайней мере, если они хотят увидеть рэпера в России в 2026 году.

Софья Метелева

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