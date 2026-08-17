Канье Уэст не выступит в Москве в этом году
Канье Уэст не будет выступать в Москве в этом году. По данным Mash, единственными согласованными концертами рэпера в России на 2026 год остаются два шоу в Санкт-Петербурге.
Выступления запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Других концертов Уэста в России в этом году пока не согласовано.
Ранее несколько раз обсуждался вариант с выступлением в московских «Лужниках». Однако провести большой концерт там осенью оказалось проблематично из-за открытой крыши стадиона и непредсказуемой погоды.
В итоге организаторы остановились на «Газпром Арене». Домашний стадион «Зенита» позволяет проводить мероприятия в комфортных условиях: при необходимости крыша закрывается, поэтому осенняя погода не должна помешать шоу.
Так что поклонникам Канье Уэста из Москвы, похоже, придётся ехать в Петербург. По крайней мере, если они хотят увидеть рэпера в России в 2026 году.
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