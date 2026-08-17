Канье Уэст не выступит в Москве в этом году

17 августа 2026, 16:52

Единственные концерты Канье Уэста в России в 2026 году пройдут в Петербурге

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Канье Уэст не будет выступать в Москве в этом году. По данным Mash, единственными согласованными концертами рэпера в России на 2026 год остаются два шоу в Санкт-Петербурге.