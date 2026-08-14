Муж Алеси Кафельниковой снова нарастил долги: сумма приблизилась к 24 миллионам рублей

14 августа 2026, 20:22

За год задолженность мужа Кафельниковой выросла примерно на 4,5 млн рублей

Алеся Кафельникова (Фото: Instagram* / @kafelnikova_a)

Долговые проблемы супруга модели Алеси Кафельниковой Георгия Петришина продолжаются. По данным базы ФССП, у человека с таким же ФИО сейчас числится почти 24 млн рублей задолженности. Год назад Super сообщал о долгах примерно на 19,5 млн рублей.