Муж Алеси Кафельниковой снова нарастил долги: сумма приблизилась к 24 миллионам рублей
Долговые проблемы супруга модели Алеси Кафельниковой Георгия Петришина продолжаются. По данным базы ФССП, у человека с таким же ФИО сейчас числится почти 24 млн рублей задолженности. Год назад Super сообщал о долгах примерно на 19,5 млн рублей.
Самая крупная часть задолженности — почти 19 млн рублей по имущественным взысканиям в пользу физических и юридических лиц. Ещё более 3,6 млн рублей приходится на исполнительные документы, свыше 1,1 млн — на кредитные платежи. Кроме того, указано около 63 тысяч рублей исполнительского сбора.
При этом в открытых данных у Петришина нет крупных действующих бизнес-активов в России. У него зарегистрировано ИП, однако счета, судя по информации из базы, не заблокированы, а налоговая претензий к нему не предъявляет.
Ранее сообщалось, что после финансовых проблем в России муж модели начал развивать карьеру за рубежом. Там он занял руководящую должность в компании, связанной с переработкой текстильных отходов.
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