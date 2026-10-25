Стало известно, чем обернётся для Гуфа публичное оскорбление зрителя

25 октября 2026, 16:20

Юрист Петропольский: рэперу Гуфу грозит иск в суд за оскорбление фаната со сцены

Алексей Долматов (Фото: Instagram* @therealguf)

Юрист Алексей Петропольский рассказал, что публичное оскорбление рэпером Гуфом (настоящее имя — Алексей Долматов) фаната со сцены даёт пострадавшему право требовать компенсацию, но суд снизит сумму из-за поведения самого истца.





В беседе с изданием «Абзац» юрист пояснил, что артист юридически не хозяин зала и выводить кого-то вправе только охрана за нарушение правил посещения.

«Если фанат сам начал обзывать музыканта, то это нарушение порядка, за которое выводить можно. Но в суд на артиста за ответную грубость со сцены зритель подать может. Моральный вред взыскивается отдельно, по оскорблениям суды обычно присуждают от пяти до 30 тысяч рублей», — отметил Петропольский.

«Обещанный возврат денег за билет — пожалуй, самый дешёвый финал этой истории для артиста», — подчеркнул эксперт.