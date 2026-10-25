«Не начинайте бизнес в России»: Ольга Орлова дала совет по финансовой грамотности
Ольга Орлова дала совет по финансовой грамотности и признала крах своего бизнеса
Певица и телеведущая Ольга Орлова в своём блоге дала совет по финансовой грамотности.
По мнению Орловой, финансово грамотный человек сейчас не станет начинать бизнес в России. Подписчики обратили внимание, что у звезды был собственный бренд одежды. Артистка признала, что бизнес провалился.
«Сначала всё сжирала комиссия маркетплейсов, потом всё сгорело, и никто не получил компенсацию», — рассказала телеведущая.Таким образом Ольга поделилась личным опытом: её проект в сфере моды не окупился, и она советует поклонникам учитывать подобные риски.
Ранее Ольга Орлова публично обратилась к Дмитрию Шепелеву. Она попросила его организовать встречу с сыном Жанны Фриске.