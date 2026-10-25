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«Не начинайте бизнес в России»: Ольга Орлова дала совет по финансовой грамотности

Ольга Орлова дала совет по финансовой грамотности и признала крах своего бизнеса
Ольга Орлова (Фото: Instagram* @olgaorlova1311)

Певица и телеведущая Ольга Орлова в своём блоге дала совет по финансовой грамотности.



По мнению Орловой, финансово грамотный человек сейчас не станет начинать бизнес в России. Подписчики обратили внимание, что у звезды был собственный бренд одежды. Артистка признала, что бизнес провалился.

«Сначала всё сжирала комиссия маркетплейсов, потом всё сгорело, и никто не получил компенсацию», — рассказала телеведущая.
Таким образом Ольга поделилась личным опытом: её проект в сфере моды не окупился, и она советует поклонникам учитывать подобные риски.

Ранее Ольга Орлова публично обратилась к Дмитрию Шепелеву. Она попросила его организовать встречу с сыном Жанны Фриске.

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