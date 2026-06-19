«Где мясо?»: Виктория Боня разочаровалась в чебуреках в Ташкенте
Боня отправилась за легендарными чебуреками, но осталась недовольна угощением
Виктория Боня поделилась в соцсетях гастрономическим разочарованием во время поездки в Ташкент. Телеведущая решила попробовать местные чебуреки, однако результат не оправдал её ожиданий.
По словам Бони, блюдо оказалось практически без начинки, из-за чего она осталась недовольна своим выбором.
«Где мясо, ребята? Ни сока, ничего. У нас чебуреки в Москве, между прочим, очень сочные и очень мясные, а я в Ташкенте нахожусь. Завтра буду весь день здесь — кто меня накормит вкусными чебуреками?», — сказала Виктория.Телеведущая призналась, что рассчитывала познакомиться с местной кухней и попробовать традиционное блюдо в его лучшем исполнении. После неудачного опыта она обратилась к подписчикам с просьбой подсказать проверенные места, где можно найти действительно вкусные чебуреки.
Ранее имя Бони также фигурировало в новостях в связи с судебным разбирательством с Авророй Кибой. Однако нынешняя поездка в Ташкент привлекла внимание уже не юридическими вопросами, а поисками идеального гастрономического опыта.