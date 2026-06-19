«Я даже не знала, что у меня в чемодане»: Ида Галич рассказала о сюрпризе перед свадьбой
Подруги устроили Иде Галич тайный девичник с неожиданным маршрутом
Ида Галич поделилась в соцсетях подробностями необычного девичника, который для неё организовали близкие подруги перед предстоящей свадьбой с бизнесменом Олег Ледвич.
По словам телеведущей, подготовка к поездке проходила в полной секретности. Подруги попросили её просто приехать в аэропорт, не сообщая, куда именно они отправятся.
«Вещи в поездку собирала стилист из их ТЗ, и я даже не знала, что у меня в чемодане», — рассказала Ида.Конечным пунктом путешествия стал Саратов, где компанию встретила подруга по имени Даша. Специально к приезду гостей она превратила свой дом в тематическое пространство под названием «девИдачник».
Галич призналась, что такой формат праздника стал для неё настоящим сюрпризом и подарил яркие эмоции. Неожиданная организация поездки и внимание со стороны близких сделали девичник одним из самых запоминающихся событий в преддверии свадьбы.