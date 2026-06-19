«Я даже не знала, что у меня в чемодане»: Ида Галич рассказала о сюрпризе перед свадьбой

19 июня 2026, 13:12

Подруги устроили Иде Галич тайный девичник с неожиданным маршрутом

Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Ида Галич поделилась в соцсетях подробностями необычного девичника, который для неё организовали близкие подруги перед предстоящей свадьбой с бизнесменом Олег Ледвич.





По словам телеведущей, подготовка к поездке проходила в полной секретности. Подруги попросили её просто приехать в аэропорт, не сообщая, куда именно они отправятся.





«Вещи в поездку собирала стилист из их ТЗ, и я даже не знала, что у меня в чемодане», — рассказала Ида.