Пугачева продает трёхэтажный пентхаус на Кипре за 1,6 миллиарда рублей

05 февраля 2026, 14:14

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

Певица Алла Пугачева, уехавшая из России после начала СВО, выставила на продажу свой трёхэтажный пентхаус в районе Неаполис на Кипре за 18 миллионов евро (более 1,639 миллиардов рублей). Об этом сообщает kp.ru.