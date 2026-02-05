Пугачева продает трёхэтажный пентхаус на Кипре за 1,6 миллиарда рублей
Певица Алла Пугачева, уехавшая из России после начала СВО, выставила на продажу свой трёхэтажный пентхаус в районе Неаполис на Кипре за 18 миллионов евро (более 1,639 миллиардов рублей). Об этом сообщает kp.ru.
Недвижимость площадью 1012 квадратных метров включает шесть спален, пять ванных комнат и личный бассейн. Несмотря на «звёздный» статус жилья, покупателей пока не находится.
Отмечается, что Пугачева стала реже выходить на улицу: жители Лимасола замечают, что даже при ежедневных прогулках по окрестностям встретить певицу практически невозможно — шанс оценивается как один из ста.
