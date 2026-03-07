«Я очень хочу сумку»: Алёна Водонаева назвала деньги главным приоритетом

07 марта 2026, 10:16

Алёна Водонаева рассказала о смене приоритетов после пандемии

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Блогер и телеведущая Алёна Водонаева рассказала, как пандемия повлияла на её взгляды на финансы и отношения. В эфире шоу «На личный счёт» она объяснила, почему ставит материальную стабильность выше романтики.





Водонаева считает, что пандемия коронавируса заставила многих пересмотреть ценности и иначе взглянуть на роль денег.

«Если ты болеешь, если хочешь дать детям хорошее образование, путешествия и комфорт — всё упирается в деньги», — объяснила она.

«У меня до сих пор нет ни одной сумки Birkin. Я очень хочу сумку Birkin, но квартиры и фундамент под своим задом я хочу больше», — заявила Алёна.