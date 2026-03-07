«Весь микрофон в слюнях»: Певец Шура объяснил, почему ему выгодно шепелявить

07 марта 2026, 10:28

Певец Шура иронично высказался о своей особенности дикции

Александр Медведев (Фото: Instagram* @shuramedvedev)

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) после сольного концерта пообщался с журналистами и с юмором затронул тему своей манеры речи. Особенность дикции артиста давно стала неотъемлемой частью его сценического образа.





Как сообщает издание Super, Шура признался, что даже врачи не могут объяснить природу его шепелявости. По словам музыканта, недавно стоматолог удивился, что после протезирования ничего не изменилось: специалист уже вставляет третий зуб, а пациент продолжает шепелявить.



Сам певец не видит в этом проблемы. На вопрос, создаёт ли такая особенность трудности во время выступлений, артист ответил, что она, напротив, помогает.

«Нет, это не мешает. Это помогает мне петь. Просто микрофон весь в слюнях, а первые ряды — уходите сразу», — заявил Медведев, вызвав смех у публики.