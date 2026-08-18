L'One забыл возраст сына прямо на сцене
L'One (настоящее имя — Леван Горозия) забыл возраст сына прямо на сцене. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Во время выступления артист случайно забыл возраст своего сына Михаила. Это вызвало забавный конфуз, который, однако, вызвал смех у публики. За сценой Леван поделился своими мыслями о планах детей в сфере шоу-бизнеса.
«Они практически на всех моих концертах, но выступать не будут. Сын, когда был маленький, очень проявлял инициативу, чтобы оказаться на сцене. Сейчас такого нет. Дочь средняя записала с папой песню, но выступать отказывается. А у младшей есть предрасположенность к актерским данным, судя по тому, как она пытается вечно нас с мамой обдурить, но посмотрим», — добавил музыкант.
L'One заявил, что его главная цель — чтобы дети были счастливы.