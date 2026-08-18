«Этого не отмолить никогда»: топ-5 российских артисток, сделавших аборт. Откровенные признания и последствия выбора
Дана Борисова рассказывала о девяти абортах, Марина Зудина — о четырех беременностях, которые не решилась сохранить, а Алла Пугачева признавалась, что жалеет о сделанном по просьбе мужа аборте. Какие еще известные женщины публично говорили о прерванной беременности и тяжелых переживаниях после этого — читайте в материале «Радио 1».
Дана Борисова: девять беременностей до 30 лет
В откровенном разговоре на видеоплатформе PREMIER Дана Борисова призналась, что до 30-летнего возраста сделала девять абортов на разных сроках. Телеведущая объясняла, что в семье ей привили стремление к знаниям, однако не рассказали, какими должны быть отношения между мужчинами и женщинами.
По словам Борисовой, в молодости она была слишком уступчивой и не умела говорить «нет». Комплимент от мужчины она могла воспринимать как обязательство ответить ему взаимностью.
«До 30 своих лет я сделала девять абортов. И на больших, и на маленьких сроках. Это моя главная женская трагедия. Я нанесла этим большой урон здоровью, своей голове и психике», — объясняла телеведущая.
В том же разговоре Борисова рассказала о непростых отношениях с мужчиной по имени Максим, который, по ее словам, фактически удерживал ее в своем доме. С ним она познакомилась еще во время учебы на журфаке. Позднее мужчина, узнав о наркотической зависимости Борисовой, предложил ей помощь и настоял, чтобы она вместе с матерью переехала к нему. Этот период телеведущая сравнивала с пребыванием в тюрьме.
«Я была как заложница в тюрьме. Чувствовала, что он надо мной издевается. Он разговаривал со мной как с ничтожеством, как с падшей. Я все время была в страхе, он на меня орал — я убегала в угол. Интим у нас был, но сквозь зубы — каждый раз как будто меня насиловали», — рассказывала Борисова.
У телеведущей есть дочь Полина, родившаяся от бизнесмена Максима Аксенова. В последнее время, по словам Борисовой, бывший возлюбленный перестал участвовать в жизни дочери, а его задолженность по алиментам превысила 300 тыс. рублей.
Официально Борисова состояла в браке один раз. В 2015 году она вышла замуж за бизнесмена Андрея Трощенко, однако супруги прожили вместе всего восемь месяцев. Позднее телеведущая рассказывала «7 Дням», что они расстались мирно, а причиной разрыва считала прежде всего себя.
«Как выяснилось, жить со мной невозможно!» — объясняла она.
Александра Стриженова: пять абортов и 11 беременностей
Внучка актера Олега Стриженова Александра Стриженова рассказывала в соцсетях о пяти абортах. Свое решение она называла ошибками молодости и отмечала, что обычно о таком опыте женщины предпочитают не говорить.
«В жизни каждой женщины есть место ошибкам молодости. В моей это аборты — у меня их было 5 (об этом не говорят, да)», — писала Александра.
Всего, по словам Стриженовой, она беременела 11 раз. Кроме пяти абортов, у нее был выкидыш во время брака с мужчиной по имени Артур. Она связывала потерю ребенка с сильными переживаниями и утверждала, что «бывший муж трепал ей нервы».
Стриженова воспитывает сына Романа, родившегося в 2007 году, дочь Леру 2009 года рождения и сына Илью, появившегося на свет в 2013 году. В июне 2023 года блогер стала мамой в четвертый раз — у нее родилась дочь Марианна. С отцом девочки Стриженова рассталась еще на раннем сроке беременности.
В 2015 году блогер также стала суррогатной матерью и родила двойню для супружеской пары. Однако во время беременности она нарушила условия заключенного контракта, после чего детей передали в детский дом.
Александра Стриженова является внучкой Олега Стриженова по материнской линии. Актер состоял в браке с Марианной Грызуновой-Бебутовой с 1954 по 1968 год. У них родились двое детей — Наталья и Николай.
Марина Зудина: четыре беременности от Олега Табакова
Марина Зудина в 2017 году в программе «Судьба человека» рассказывала, что могла стать матерью четырех детей от Олега Табакова. Актриса познакомилась с артистом, когда тот еще был женат на Людмиле Крыловой.
Зудина четыре раза беременела от Табакова, однако каждый раз принимала решение прервать беременность, поскольку не хотела разрушать семью. Позднее она признавалась, что тогда была недостаточно зрелой для такой ответственности.
«Я не могла позволить себе детей, чтобы не рушить семью. Еще я была незрелой. Если бы я была готова иметь ребенка и взять на себя ответственность, я бы родила», — заявила артистка в разговоре с Борисом Корчевниковым.
По словам Зудиной, Табаков знал о ее решениях и поддерживал ее. Спустя десять лет после знакомства они поженились. В 1995 году у супругов родился сын Павел, а в 2006-м — дочь Мария.
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Позднее актриса рассказывала, что они с Табаковым сожалели о том, что не сохранили первые беременности.
«Мы очень жалеем, что у нас нет старшего сына или дочери. Я могла родить, но я сознательно отказывалась от этого. Родив Павлика, я купила в церкви книжку о том, что испытывает эмбрион, когда женщина делает аборт. Я плакала дня три…», — признавалась артистка.
Мария Аронова: решение, о котором она вспоминала со слезами
Первым ребенком Марии Ароновой стал сын Владислав, родившийся в 1991 году, когда актриса училась в Высшем театральном училище имени Б.В. Щукина. Отцом ребенка был мужчина, которого также звали Владиславом.
Аронова рассказывала «Каравану историй», что после известия о беременности молодой человек испугался и прекратил общение с ней.
«Он испугался — и исчез», — делилась Аронова.
Несмотря на это, актриса решила сохранить беременность. В дальнейшем отец ребенка периодически возвращался в ее жизнь, а затем снова исчезал. Когда Аронова забеременела во второй раз, она рассказала ему об этом, однако услышала в ответ: «Поступай как знаешь».
На этот раз актриса решила сделать аборт. Причиной стало нежелание прерывать обучение и отказываться от выбранной профессии. Однако решение далось ей тяжело, о чем Аронова вспоминала спустя годы.
«Я приехала из больницы домой, села возле кроватки сына и подумала: «только что я убила такого же…» Если бы в этот момент я могла ненадолго стать мужчиной, я бы точно знала, как сыграть Раскольникова», — вспоминала Аронова.
Позднее актриса встретила Евгения Фомина. В 2004 году у пары родилась дочь Серафима. Долгое время они жили в незарегистрированном браке, а официально оформили отношения в 2018 году.
Алла Пугачева: «Этого не отмолить никогда»
Алла Пугачева рассказывала «Снобу» об аборте, на который пошла по просьбе своего тогдашнего мужа и продюсера Евгения Болдина. С ним певица состояла в браке с 1985 по 1993 год.
По словам артистки, Болдин убеждал ее отказаться от беременности, поскольку рождение ребенка могло повлиять на гастрольный график. В тот период Пугачева готовилась к большой поездке в Индию и принимала большое количество лекарств.
«Говорил, не стоит оставлять ребенка, мало ли что, мы столько лекарств пили. Я потом поняла, что ему просто ребенок не нужен был», — признавалась знаменитость.
Позднее певица говорила, что жалеет о принятом решении.
«Этого не отмолить никогда», — откровенничала она.
У Пугачевой трое детей. В 1971 году в браке с артистом цирка, литовцем Миколасом Орбакасом, у нее родилась дочь Кристина. В 2013 году суррогатная мать родила двойняшек Гарри и Лизу.