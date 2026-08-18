18 августа 2026, 13:28

Мария Аронова (фото: Instagram* @aronova_maria), Марина Зудина (фото: Instagram* @marinazudina_official) и Алла Пугачева (фото: Instagram* @alla_orfey)

Дана Борисова рассказывала о девяти абортах, Марина Зудина — о четырех беременностях, которые не решилась сохранить, а Алла Пугачева признавалась, что жалеет о сделанном по просьбе мужа аборте. Какие еще известные женщины публично говорили о прерванной беременности и тяжелых переживаниях после этого — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Дана Борисова: девять беременностей до 30 лет Александра Стриженова: пять абортов и 11 беременностей Марина Зудина: четыре беременности от Олега Табакова Мария Аронова: решение, о котором она вспоминала со слезами Алла Пугачева: «Этого не отмолить никогда»

Дана Борисова: девять беременностей до 30 лет

Дана Борисова (фото: Instagram* @danaborisova_official)

«До 30 своих лет я сделала девять абортов. И на больших, и на маленьких сроках. Это моя главная женская трагедия. Я нанесла этим большой урон здоровью, своей голове и психике», — объясняла телеведущая.

«Я была как заложница в тюрьме. Чувствовала, что он надо мной издевается. Он разговаривал со мной как с ничтожеством, как с падшей. Я все время была в страхе, он на меня орал — я убегала в угол. Интим у нас был, но сквозь зубы — каждый раз как будто меня насиловали», — рассказывала Борисова.

«Как выяснилось, жить со мной невозможно!» — объясняла она.

Александра Стриженова: пять абортов и 11 беременностей

Александра Стриженова (фото: ВКонтакте @mommy_me_ya)

«В жизни каждой женщины есть место ошибкам молодости. В моей это аборты — у меня их было 5 (об этом не говорят, да)», — писала Александра.

Марина Зудина: четыре беременности от Олега Табакова

Олег Табаков и Марина Зудина (фото: Instagram* @marinazudina_official)

«Я не могла позволить себе детей, чтобы не рушить семью. Еще я была незрелой. Если бы я была готова иметь ребенка и взять на себя ответственность, я бы родила», — заявила артистка в разговоре с Борисом Корчевниковым.

Ревность, предательства и скандалы: 5 пар российских актёров, которые ненавидят друг друга

«Мы очень жалеем, что у нас нет старшего сына или дочери. Я могла родить, но я сознательно отказывалась от этого. Родив Павлика, я купила в церкви книжку о том, что испытывает эмбрион, когда женщина делает аборт. Я плакала дня три…», — признавалась артистка.

Мария Аронова: решение, о котором она вспоминала со слезами

Мария Аронова (фото: Instagram* @aronova_maria)

«Он испугался — и исчез», — делилась Аронова.

«Я приехала из больницы домой, села возле кроватки сына и подумала: «только что я убила такого же…» Если бы в этот момент я могла ненадолго стать мужчиной, я бы точно знала, как сыграть Раскольникова», — вспоминала Аронова.

Алла Пугачева: «Этого не отмолить никогда»

Алла Пугачева (фото: Instagram* @alla_orfey)

«Говорил, не стоит оставлять ребенка, мало ли что, мы столько лекарств пили. Я потом поняла, что ему просто ребенок не нужен был», — признавалась знаменитость.

«Этого не отмолить никогда», — откровенничала она.