Блогеру Лерчек пришлось корректировать лечение из-за суда

05 августа 2026, 12:34

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) пришлось корректировать лечение из-за суда. Об этом РЕН ТВ рассказал источник из ее окружения.