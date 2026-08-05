Блогеру Лерчек пришлось корректировать лечение из-за суда
Блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) пришлось корректировать лечение из-за суда. Об этом РЕН ТВ рассказал источник из ее окружения.
После вынесения приговора по делу о нелегальном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ с использованием поддельных документов, Чекалина продолжает заниматься своим здоровьем. Из-за судебного заседания она пропустила таргетную терапию, и теперь план лечения пересматривается.
31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил блогершу к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 765 миллионов рублей. Прокуратура не согласилась с этим решением и подала апелляцию.
У Валерии Чекалиной после недавних родов диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и лёгких. Её адвокат также сообщил о серьёзных проблемах со зрением.
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