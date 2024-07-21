Блогеру Насте Ивлеевой закрыли выезд из России из-за долгов по налогам

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Блогеру Насте Ивлеевой закрыли выезд из России из-за накопившейся задолженности по налогам. В настоящее время её долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет уже 20,9 миллиона рублей.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, Ивлееву уже разыскивают судебные приставы. Кроме того, из-за долгов арест наложен на её автомобиль Lamborghini Urus. В случае непогашения задолженности машина может быть продана в пользу государства. В прошлом году Настя приобрела этот автомобиль за 40 миллионов рублей. Сейчас на авто наложен запрет на регистрационные действия. Это означает, что блогер не сможет продать его, однако она может продолжать на нём ездить.
В случае, если Ивлеева попытается покинуть пределы Российской Федерации, её остановят пограничники, после чего ей будет отказано в выезде. В июне ФНС заблокировала счета блогерши.
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Александр Бойцов