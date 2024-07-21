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Блогеру Насте Ивлеевой закрыли выезд из России из-за долгов по налогам

21 июля 2024, 10:10
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Блогеру Насте Ивлеевой закрыли выезд из России из-за накопившейся задолженности по налогам. В настоящее время её долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет уже 20,9 миллиона рублей.


Как сообщает телеграм-канал SHOT, Ивлееву уже разыскивают судебные приставы. Кроме того, из-за долгов арест наложен на её автомобиль Lamborghini Urus. В случае непогашения задолженности машина может быть продана в пользу государства. В прошлом году Настя приобрела этот автомобиль за 40 миллионов рублей. Сейчас на авто наложен запрет на регистрационные действия. Это означает, что блогер не сможет продать его, однако она может продолжать на нём ездить.

В случае, если Ивлеева попытается покинуть пределы Российской Федерации, её остановят пограничники, после чего ей будет отказано в выезде. В июне ФНС заблокировала счета блогерши.

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«Не узнаёт мужа»: что случилось с Пугачевой на Кипре и почему она боится Галкина?*
Пугачева напугала поклонников своим видом: что известно о здоровье примадонны
20 июля 2024, 14:01

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

82-летняя Людмила Дорондова, прежде трудящаяся домработницей у Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, нередко раскрывала семейные тайны звездной четы. Женщина уже давно не живет в семьях артистов, но до сих пор приводит подробности их личной жизни прессе. О том, чем примадонна шокировала публику и почему она боится Галкина* расскажет редакция «Радио 1».

Состояние Пугачевой ухудшилось: что известно


Недавно в Сети появилось видео, на котором российская певица Алла Пугачева прогуливалась по центральной улице Юрмалы в сопровождении детей. Поклонники артистки обратили внимание на ее сутулую спину и непропорционально худые ноги.

Возмущенная обсуждениями певицы экс-домработница Пугачевой заявила, что люди не понимают того, как тяжело переносит артистка жаркую погоду. Кроме того, у Пугачевой есть проблемы со здоровьем.

«Ее люди любят и просто не понимают, почему все вот так получилось. Беда случилась такая <…> при такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце», — рассказала бывшая домработница в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

Пранкер Сорян сделал свое неутешительное предположение о возможном диагнозе певицы. По его мнению, у нее могла начаться деменция.

«Есть четкое ощущение, что у Аллы Пугачевой начались необратимые последствия страшного заболевания — деменция, какие-то признаки ментального сбоя. Обратите внимание, как бывшая Примадонна смотрит на иноагента Галкина: она будто не узнает его и пытается вспомнить, где она раньше видела этого молодого человека... Все это очень страшно», — написал Сорян в своем блоге.

Поклонники певицы делятся в социальных сетях комментариями том, что очень переживают за любимицу, но, по всей видимости, о ее здоровье остается только молиться.


Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Пугачева хочет вернуться в Россию?


В СМИ пишут, что Алла Пугачева резко подняла цену на свою усадьбу в подмосковной Истре. В звездных кругах этот шаг примадонны связали с ее намерением вернуться в Россию. В шоубизе ходят слухи, что артистка и вовсе находится под влиянием молодого мужа Максима Галкина*, который позволяет себе антироссийские высказывания. Не исключают коллеги артистки по сцене и того, что она испытывает проблемы со здоровьем из-за жаркого климата Юрмалы и Кипра, откуда она не может уехать, чтобы не потерять семью.

Звучат даже мнения о том, что страницу Аллы Пугачевой в социальных сетях тоже ведет ее муж, которому она боится перечить, чтобы не провести остаток дней в одиночестве. Так, певица Варвара полагает, что Примадонну ее муж Максим Галкин* вовсе запугал.

Галкин* избавился от прислуги Пугачевой


О том, что шоумен Галкин* с «характером» прежде рассказывала и домработница примадонны Дорондова. По ее словам, именно из-за того, что у нее не сложились отношения с комиком, она потеряла работу.

Женщина утверждает, что несколько раз видела, как Пугачева сама готовила еду супругу, намекая тем самым домработнице на то, что они больше не нуждаются в ее услугах.

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*Максим Галкин внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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Максим Фадеев хочет зарегистрировать картинку Глюк'oZа как товарный знак
18 июля 2024, 19:37

Фото: iStock/Berezko

Композитор Максим Фадеев подал заявку на регистрацию картинки с персонажем Глюк'oZа в качестве товарного знака. Соответствующая информация размещена на сайте Роспатента, сообщает РБК. Заявка предполагает возможность использования знака при производстве пива, вина и крепкого алкоголя, указано в сообщении.
«Относительно планов по выпуску алкогольных напитков под этим брендом — таких планов нет и быть не может. В планах — производство газированных энергетических безалкогольных напитков», — пояснил РБК представитель пресс-службы лейбла MALFA.
Ранее сообщалось, что певица Глюк'oZa (Наталья Чистякова-Ионова) отказалась отдавать Максиму Фадееву свой сценический псевдоним, после того как тот раскритиковал появление Натальи на скандальной «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой и решил перезапустить проект.

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#производство
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#певица
#шоу-бизнес
#патент
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Жена Джигана должна налоговой несколько миллионов рублей
Mash: блогерша Оксана Самойлова задолжала ФНС почти 4 млн рублей
18 июля 2024, 15:46

Фото: iStock/blinow61

Модель и блогер Оксана Самойлова должна Федеральной налоговой службе 3,82 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что по сравнению с прошлым годом, долг жены рэпера Джигана сократился на 46,5 млн. В мае 2023 года знаменитость была должна налоговой более 50 млн рублей.

Причина финансовых трудностей заключается в неуспешном бизнесе Самойловой. Большинство ее компаний, среди которых ООО «Фэмили Фест» и ООО «Айэмспэшел», не приносят никакой прибыли.

Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская погасила долг перед ФНС более чем на 40 миллионов рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#блогер
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#шоу-бизнес
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Жена Познера не подтвердила госпитализацию мужа
18 июля 2024, 15:19

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Жена журналиста Владимира Познера опровергла слухи о его госпитализации в связи с онкологией.
В беседе с RT она отметила, что Познер не проходил процедуру химеотерапии.

До этого западные СМИ писали о том, что президент США Джо Байден заболел COVID-19 в самый неподходящий момент.

«Он взял паузу в кампании на время восстановления. Вопрос, который становится все более актуальным для Вашингтона и всей страны, — надолго ли?» — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение Politico.

Ранее представитель Леонида Каневского сообщала об отсутствии опухоли у телеведущего.

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#селебрити
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В эксклюзивном лимузине Аллы Пугачевой поселились бомжи
18 июля 2024, 02:36

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Эксклюзивный десятиметровый лимузин Hummer, который подарил Алле Пугачевой Филипп Киркоров на день рождения, обнаружили в поле в Краснодарском крае. В нем поселились бездомные, выяснил «КП».
Певица каталась по Москве в белоснежном лимузине с розовым салоном в 90-е годы, но после развода с Киркоровым оставила автомобиль экс-супругу. Киркоров изначально хотел его продать на аукционе, озвучив стартовую цену — 250 тысяч евро. Позже артист отказался от этой затеи, решив отправить Hummer в российский «Автомузей», но не удалось.

Все это время лимузин стоял во дворе дома, где проживал Бедрос Киркоров. Друг семьи артиста Константин рассказал изданию, что отец певца и его помощник следили за лимузином. Позже Константин предложил поставить Hummer к себе в гараж. Как оказалось, автомобиль Пугачевой угнал водитель друга.

«Нашли Hummer лишь через несколько месяцев в Краснодарском крае, в поле. В машине, в которой когда-то возили звезд шоу-бизнеса, поселились бомжи», — рассказал мужчина.
Изначально Бедрос хотел отдать авто на ремонт, чтобы сын не расстраивался, но его уговорили этого не делать, поскольку в лимузине «уже весь кузов проржавел, ремонтировать там нечего, да и модель давно вышла из моды».

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Налоговая инспекция заблокировала счета актёра Павла Прилучного
17 июля 2024, 10:27

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Банковские счета актёра Павла Прилучного заблокированы Федеральной налоговой службой. Он не предоставил в срок налоговую декларацию.
Теперь актёр не может пользоваться счетами в трёх банках, которые обслуживают его в качестве индивидуального предпринимателя, передаёт телеграм-канал SHOT. Причина — просроченная налоговая декларация. Актёр должен был предоставить финансовую отчётность о своей творческой деятельности в фискальные органы до 3 июля, но не сделал этого, возможно, просто забыл. Теперь звезде экрана предстоит разбираться с налоговыми инспекторами.

В настоящее время также продолжается непростое судебное разбирательство Прилучного с бывшей женой Агатой Муцениеце. Актёр пытается обжаловать сумму алиментов на сына и дочь. Судятся экс-супруги и по поводу того, с кем останутся жить дети.

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«Откроет передницу»: как Успенская публично унизила Киркорова и почему он уменьшил сумму иска на 5 млн
Киркоров требует 5 миллионов у Успенской: из-за чего судятся артисты
16 июля 2024, 19:21

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Журналист Алена Жигалова, на канале которой было опубликовано скандальное интервью с певицей Любовью Успенской, принесла Филиппу Киркорову публичные извинения. Суд мировое соглашение удовлетворил и, похоже, конфликт между представителями российского шоубиза исчерпан. О том, чем королева шансона оскорбила эстрадного артиста и что Киркоров требовал от нее в суде расскажет редакция «Радио 1».

Иск Киркорова к Любови Успенской


Причиной для подачи иска Филиппа Киркорова к своей коллеге по сцене стало интервью, которое Успенская дала блогеру Алене Жигаловой в октябре 2023 года. В беседе с журналисткой певица назвала Киркорова женоненавистником и упрекнула его в том, что он позволял себе некоторые вольности на публике.

«Он очень изменился, ведет себя недостойно. Мне стыдно даже за него. Неужели он не думает о том, что есть дети, которые видят, как он приходит на программы, снимает штаны, показывает пятую точку? Пусть еще откроет передницу. Почему он ее не показывает? <…> Он женоненавистник. Он избил женщину», — критиковала певца Успенская.

Киркоров был оскорблен высказываниями певицы и обратился в суд с иском о взыскании с обидчицы и журналистки, опубликовавшей интервью, 10 млн рублей.

Сторона защиты Успенской заявляла, что суду будут представлены доказательства, которые позволят объяснить нелестную оценку Киркорова.

«Нам придется, конечно, все подтверждающие материалы, которые были в отношении Филиппа Киркорова, в том числе в СМИ, представить в суд. Начиная, пожалуй, с «розовой кофточки» и завершая «голой вечеринкой», потому что все это — материалы, характеризующие личность», — заявляла адвокат Успенской Сенина.

Из-за принесенных публичных извинений со стороны Жигаловой, опубликовавшей интервью с оскорблениями певца, Киркоров заявил о намерении снизить сумму компенсации морального вреда с 10 до 5 миллионов рублей по иску о защите чести и достоинства. Таким образом, Успенской придется заплатить половину от общей суммы требования.

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Конфликт из-за пластического хирурга


Конфликт из-за высказываний Успенской в интервью оказался не единственным. Коллеги по сцене также не сошлись во мнениях по поводу профессионализма пластического хирурга Тимура Хайдарова. В 2023 году Успенская заявила о своем намерении подать на него в суд из-за некачественно оказанных услуг.

«Да, мне не понравился результат, я переделала все в другой клинике. То, что он на ровном месте назвал меня вымогательницей и в эфире одного телеканала рассказал то, что составляет врачебную тайну — это его уровень профессионализма и осознанности», — негодовала певица.


Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова


Филипп Киркоров звездного врача поддержал и категорически не согласился с мнением певицы.

«Она нецензурно выражалась по отношению ко мне, к Тимуру. А я ей помог в ряде вопросов — с телевизионными программами. Ничего, кроме хамства и плевка в ответ, не получил», — сказал Киркоров.

Конфликт из-за караоке


Ранее певица уже признавалась в том, что ее отношения с Киркоровым оставляют желать лучшего. В 2017 году недопонимания между артистами возникли из-за караоке-клуба, руководителем которого была Успенская. Тогда Киркоров посчитал, что она хочет переманить аудиторию из его схожего по тематике заведения.

«У Филиппа всегда происходит одинаково: сегодня ты — лучший друг, а завтра — враг», — комментировала конфликт Успенская.

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Суд утвердил мировое соглашение Киркорова и Жигаловой по иску к Успенской
16 июля 2024, 17:31

Фото: Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Представители Филиппа Киркорова сообщили, что он не будет продолжать судебные разбирательства с блогером и не имеет к ней претензий.
Замоскворецкий суд Москвы утвердил мировое соглашение между Филиппом Киркоровым и Алёной Жигаловой в деле о защите чести и достоинства. Иск был подан в отношении Любови Успенской.

«Суд определил утвердить мировое соглашение между Алёной Жигаловой и Филиппом Киркоровым. В ходе судебного заседания представители Киркорова заявили, что певец отказывается от всех исковых требований к Жигаловой и не имеет к ней претензий», — сообщили в ТАСС.

После этого суд прекратил производство по делу в части требований, касающихся Алёны Жигаловой.

Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую после того, как она дала интервью Алёне Жигаловой. По словам представителей певца, в этом интервью Успенская задела его честь и достоинство, назвав его «женоненавистником». Несмотря на это, Киркоров решил не отказываться от иска против Успенской.

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#производство
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Планирую построить с ней жизнь: Джарахов рассказал об отношениях с певицей MONA
14 июля 2024, 20:00

Фото: Радио 1

Российский блогер, рэпер и шоумен Эльдар Джарахов рассказал о новых отношениях.
«Я планирую построить с ней свою жизнь», — заявил Джарахов на полях фестиваля VK FEST, говоря о певице MONA.

К слову, на мероприятие блогер пришёл в футболке с её изображением.

Роман Джарахова и певицы разворачивается очень интересно. Сперва девушка поделилась фотографией, на которой сидит в окружении 5001 гвоздики, подаренных тайным поклонником. Спустя недолгое время Эльдар Джарахов пригласил на свидание Мону, разместив свое приглашение на огромном баннере у Москвы-Сити.

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