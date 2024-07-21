Блогеру Насте Ивлеевой закрыли выезд из России из-за долгов по налогам

82-летняя Людмила Дорондова, прежде трудящаяся домработницей у Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, нередко раскрывала семейные тайны звездной четы. Женщина уже давно не живет в семьях артистов, но до сих пор приводит подробности их личной жизни прессе. О том, чем примадонна шокировала публику и почему она боится Галкина* расскажет редакция «Радио 1».