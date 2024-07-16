Стал известен размер долга Ивлеевой перед налоговой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Долг ведущей Анастасии Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое. Сумма задолженности составила 20,9 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что к сумме прибавляются штрафы за уклонение от уплаты налогов. Счета Ивлеевой в данный момент заблокированы. ФНС потребовала оплаты налогов от блогера в начале мая, но она не сделала этого.
После проведения резонансной голой вечеринки в московском клубе «Мутабор» Анастасия Ивлеева оказалась под строгим контролем ФНС. Ивлеева — учредитель общества с ограниченной ответственностью «Коленки пчелы», у которого также есть задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 1,115 миллиона по страховым взносам.
Между тем блогер открыла ресторан в Москве, который подает азиатскую кухню. Официальное открытие ресторана прошло 7 июня. Внимание привлекает название заведения — несуществующее слово Nudles, которое отсылает к «Nudes», обозначающему на русском языке слово «голый».
Появились новые подробности о романе Джонни Деппа с россиянкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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После проведения резонансной голой вечеринки в московском клубе «Мутабор» Анастасия Ивлеева оказалась под строгим контролем ФНС. Ивлеева — учредитель общества с ограниченной ответственностью «Коленки пчелы», у которого также есть задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 1,115 миллиона по страховым взносам.
Между тем блогер открыла ресторан в Москве, который подает азиатскую кухню. Официальное открытие ресторана прошло 7 июня. Внимание привлекает название заведения — несуществующее слово Nudles, которое отсылает к «Nudes», обозначающему на русском языке слово «голый».
Появились новые подробности о романе Джонни Деппа с россиянкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова