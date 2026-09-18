Блогеру Раде Русских вынесли приговор за демонстрацию сатанистской* символики

18 сентября 2026, 02:27

Суд арестовал блогера Раду Русских за демонстрацию сатанистской* символики

Рада Русских (Фото: Telegram @radarusskih)

Бьюти‑блогер Рада Русских получила сутки административного ареста по решению Ленинского районного суда Санкт‑Петербурга. Причиной стала публикация в соцсетях символики сатанистского* движения.