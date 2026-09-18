Блогеру Раде Русских вынесли приговор за демонстрацию сатанистской* символики
Бьюти‑блогер Рада Русских получила сутки административного ареста по решению Ленинского районного суда Санкт‑Петербурга. Причиной стала публикация в соцсетях символики сатанистского* движения.
Как рассказал источник РЕН ТВ, Раду Русских задержали 16 сентября. После этого в отношении неё возбудили административное дело по статье 20.3 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за пропаганду или публичное демонстрирование символики экстремистских организаций. Суд счёл доказательства достаточными, признал девушку виновной и назначил наказание в виде ареста на одни сутки.
В 2024 году Рада Русских привлекла внимание общественности попыткой выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Для регистрации в ЦИК ей требовалось собрать 300 тысяч подписей избирателей, но в итоге она смогла предоставить лишь 476.
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