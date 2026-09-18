Эвелина Блёданс подхватила странную сыпь во время отпуска

18 сентября 2026, 00:27

Эвелина Блёданс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица и телеведущая Эвелина Блёданс призналась, что у неё появились симптомы странной болезни.





В разговоре с Общественной Службой Новостей она уточнила, что во время отпуска на ногах возникла сыпь, которая к тому же ещё порой вызывает сильный зуд.





«Не пойму, но откуда-то появилась сыпь на ногах. Как оказалось, это ветрянка. Сейчас лечусь, но я так и не поняла, как подхватила её», — сказала Блёданс.