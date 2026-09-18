Эвелина Блёданс подхватила странную сыпь во время отпуска
Актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица и телеведущая Эвелина Блёданс призналась, что у неё появились симптомы странной болезни.
В разговоре с Общественной Службой Новостей она уточнила, что во время отпуска на ногах возникла сыпь, которая к тому же ещё порой вызывает сильный зуд.
«Не пойму, но откуда-то появилась сыпь на ногах. Как оказалось, это ветрянка. Сейчас лечусь, но я так и не поняла, как подхватила её», — сказала Блёданс.
При этом теледива добавила, что сыпь не доставляет ей особого дискомфорта после своевременной медицинской помощи, несмотря на некоторые неприятности.
Ранее артистка рассказывала, что она часто вспоминает школьные годы, но считает, что человек учится всю жизнь. К примеру, сейчас она продолжает получать знания благодаря сыну Семену.