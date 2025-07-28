Достижения.рф

Блогеру Subo заочно предъявили обвинение по отмыванию денег

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет объявил о предъявлении заочного обвинения блогеру Субхану Мамедову, известному как Subo, в уклонении от налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем.



По версии следователей, вместе с семьей он уклонился от налогообложения почти на 50 миллионов рублей, скрыв доходы от рекламы и донатов подписчиков. Отец и брат обвиняемого частично возместили ущерб государству.

Сам блогер находится в розыске.

Напомним, ранее он и его родственники скрывали доходы, не регистрируя ИП и получая деньги через счета брата и отца.

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0