Блогеру Subo заочно предъявили обвинение по отмыванию денег
Следственный комитет объявил о предъявлении заочного обвинения блогеру Субхану Мамедову, известному как Subo, в уклонении от налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
По версии следователей, вместе с семьей он уклонился от налогообложения почти на 50 миллионов рублей, скрыв доходы от рекламы и донатов подписчиков. Отец и брат обвиняемого частично возместили ущерб государству.
Сам блогер находится в розыске.
Напомним, ранее он и его родственники скрывали доходы, не регистрируя ИП и получая деньги через счета брата и отца.
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