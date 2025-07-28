«Это же просто бумаги»: Прохор Шаляпин признался, что очень любит тратить деньги

28 июля 2025, 04:39

Прохор Шаляпин о деньгах: это же просто бумаги, их нужно срочно потратить

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram/aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин, что читает деньги просто бумажками, которые нужно сразу потратить. По словам артиста, он не понимает смысла накоплений.





В своем интервью маркетологу-практику Ивану Исаеву на его YouTube-канале Шаляпин предложил людям, которые не могут тратить деньги, отдавать их ему.





«Я тоже испытываю радость, когда эти денюжки складываю. Но для меня потом важно эти денюжки потратить, а не сложить просто и сидеть возле них. Чего сидеть? Это же просто бумаги, их нужно срочно потратить <…> А тогда зачем их иметь, если вы не можете их потратить», — сказал Прохор.

«Нужно, конечно, дружить с такими людьми, как-нибудь их охмурять, говорить: „Ты не можешь потратить, давай, потрачу я“. Я очень люблю бизнес-класс», — сказал певец.