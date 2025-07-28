«Это же просто бумаги»: Прохор Шаляпин признался, что очень любит тратить деньги
Прохор Шаляпин о деньгах: это же просто бумаги, их нужно срочно потратить
Певец Прохор Шаляпин, что читает деньги просто бумажками, которые нужно сразу потратить. По словам артиста, он не понимает смысла накоплений.
В своем интервью маркетологу-практику Ивану Исаеву на его YouTube-канале Шаляпин предложил людям, которые не могут тратить деньги, отдавать их ему.
«Я тоже испытываю радость, когда эти денюжки складываю. Но для меня потом важно эти денюжки потратить, а не сложить просто и сидеть возле них. Чего сидеть? Это же просто бумаги, их нужно срочно потратить <…> А тогда зачем их иметь, если вы не можете их потратить», — сказал Прохор.
Шаляпин не осуждает тех, кто копит деньги. При этом он сделал достаточно алчное заявление, предложив дружить с такими людьми специально, ведь в последствии можно будет заставить их потратить деньги в свою выгоду.
«Нужно, конечно, дружить с такими людьми, как-нибудь их охмурять, говорить: „Ты не можешь потратить, давай, потрачу я“. Я очень люблю бизнес-класс», — сказал певец.