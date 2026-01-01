Блондинка с каре: жена Харламова удивила поклонников резкой сменой имиджа
Катерина Ковальчук решила начать 2026 год с ярких перемен и кардинально сменила имидж.
В личном блоге актриса поделилась свежими снимками, на которых предстала в новом образе — с короткой стрижкой каре и светлыми волосами.
На фотографиях Ковальчук запечатлена вместе с мужем Гариком Харламовым. Нежные кадры она сопроводила подписью о любви и взаимной поддержке, подчеркнув, что именно эти чувства помогают справляться с любыми трудностями.
Напомним, роман Катерины Ковальчук и Гарика Харламова начался в 2020 году, а в 2024-м пара официально оформила отношения. Общих детей у супругов пока нет. Харламов воспитывает дочь Анастасию от брака с актрисой Кристиной Асмус.
