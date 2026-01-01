Жена Павла Прилучного показала, как вместе с мужем встретила Новый год

01 января 2026, 18:38

Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян (Фото: Instagram* @zepyur_brutyan)

Актриса Зепюр Прилучная-Брутян поделилась в личном блоге кадрами семейного празднования Нового года.





Вместе с мужем Павлом Прилучным и сыном они встретили 2026 год в своём доме в Подмосковье. Звёзды комедии «Неприличные гости» не стали уезжать из России на новогодние каникулы. В конце декабря Любовь и Гаяне — матери артистов — помогли им украсить особняк к празднику.



Актриса опубликовала видео новогодней ночи. На кадрах она сначала накрывает на стол. Позже Павел Прилучный подходит к жене, обнимает её и целует. В ролике появился и их 2,5-летний сын Микаэль. Мальчик выполняет акробатические элементы с помощью отца.

«С Новым годом! Счастья, любви и исполнения желаний в новом году!» — обратились Зепюр и Павел к своим подписчикам.