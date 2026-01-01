«Мне надоело всё»: Айза-Лилуна Ай честно подвела итоги 2025 года
Айза-Лилуна Ай накануне Нового года решила откровенно подвести итоги 2025-го.
В личном блоге она призналась, что прошедший год оказался для неё изматывающим и оставил мало поводов для вдохновения.
По словам Айзы, к концу года ей надоело практически всё, за исключением самых важных вещей — работы, личного блога, семьи, друзей, подписчиков и домашних питомцев. От традиционных новогодних желаний и планов на 2026 год она отказалась, отметив, что больше не загадывает наперёд.
При этом блогер поддержала тех, кто испытывает тревогу за будущее, особенно в вопросах финансов. Она подчеркнула, что многие сейчас чувствуют то же самое, и напомнила, что с трудностями можно справиться.
Айза добавила, что желает всем возможности спокойно работать, получать за это достойную оплату, заботиться о близких, замечать маленькие радости и не терять надежду. По её словам, если человек продолжает жить, значит, у Бога на него всё ещё есть свои планы.
