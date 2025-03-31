Блондинка с пятым размером груди, конфликт с Захаровой и множество женщин: что скрывает Александр Збруев за кулисами театра?

Александр Збруев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Народный артист РСФСР Александр Збруев, за годы службы в театре «Ленком», стал свидетелем и участником множества драматических событий, связанных как с коллегами, так и с личными отношениями.
В материале «Радио 1» мы расскажем о его сотрудничестве с такими знаменитыми артистами, как Александр Абдулов, Олег Янковский и Александра Захарова, а также обсудим его конфликт с Николаем Караченцовым.
В частности, Збруев ухаживал за актрисой Светланой Савеловой, которая в итоге начала роман с Караченцовым. Также он проявлял интерес к Людмиле Поргиной, которая выбрала Караченцова. Поргина позже заявила, что у ее мужа много энергии и таланта, и что Збруев не тот человек, за которого себя выдает. Она рассказывала, что в его постели побывало немало актрис.
Интересный инцидент произошел в Ялте, когда Глеб Панфилов предложил Збруеву сыграть Гамлета. Однако, когда разговор зашел о роли Клавдия, Збруев вынужден был признаться Янковскому, что Гамлетом станет он. В итоге Клавдием стал Збруев, но он до сих пор считает, что мог бы сыграть Гамлета не хуже Янковского.
Читайте также:
Загородный дом Пугачевой снова выставили на продажу за 152 млн руб
«Чёрный лебедь»: Стилист назвала образ разведенной с Бондарчуком Паулины Андреевой иконой стиля
Гошу Куценко и солиста группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного обвинили в домогательствах: подробности скандала
Противостояние с Николаем КараченцовымАлександр Збруев и Николай Караченцов не были друзьями, и сам Збруев просит не задавать вопросов о покойном актере. Причина кроется в их конкуренции за внимание женщин.
В частности, Збруев ухаживал за актрисой Светланой Савеловой, которая в итоге начала роман с Караченцовым. Также он проявлял интерес к Людмиле Поргиной, которая выбрала Караченцова. Поргина позже заявила, что у ее мужа много энергии и таланта, и что Збруев не тот человек, за которого себя выдает. Она рассказывала, что в его постели побывало немало актрис.
«Первая — сексуальная блондинка с пятым размером груди — актриса Светлана Савелова, звезда фильма "Семь стариков и одна девушка". Когда она только пришла в "Ленком", Збруев принялся за ней активно ухаживать. Но вскоре узнал, что Света ринулась в пучину романа с Николаем, с которым они даже собирались пожениться. Этого не случилось лишь из-за протестов матери Караченцова», — писала «Экспресс газета».
Конфликт с Александрой ЗахаровойПосле смерти худрука «Ленкома» Марка Захарова в 2019 году разразился скандал, связанный с его дочерью Александрой Захаровой. Новый директор театра Марк Варшавер утверждал, что Захарова претендует на авторское вознаграждение, которое уже получил ее отец. В этом конфликте Збруев занял сторону Варшавера, отмечая его профессионализм и стремление развивать театр.
«Он уверенно занимает свой пост и добивается того, чтобы в нашем театре все было на 100–150%. Никого не оставляет в беде, всегда придет на помощь. И творческая жизнь у нас не останавливается: те, кто не работал при Захарове много лет или выходил только в массовых сценах, сегодня много играют и имеют возможность проявить себя. Мы идем вперед, и тут главное, чтобы нам не мешали люди, которые находятся среди нас. А они просто вредят, настраивают труппу, распространяют ложь о нашем театре. Зачем это?» — говорил Збруев.
Фото: iStock/Giancarlo Restuccia
Дружба с Олегом Янковским и Александром АбдуловымВ «Ленкоме» у Збруева были близкие друзья — Олег Янковский и Александр Абдулов. Хотя оба актера были талантливыми, Збруев предпочитал Абдулова в театре. Он отмечал, что Александр был более свободным и креативным на сцене, тогда как Янковский подходил к игре более расчетливо.
Интересный инцидент произошел в Ялте, когда Глеб Панфилов предложил Збруеву сыграть Гамлета. Однако, когда разговор зашел о роли Клавдия, Збруев вынужден был признаться Янковскому, что Гамлетом станет он. В итоге Клавдием стал Збруев, но он до сих пор считает, что мог бы сыграть Гамлета не хуже Янковского.
Читайте также:
Загородный дом Пугачевой снова выставили на продажу за 152 млн руб
«Чёрный лебедь»: Стилист назвала образ разведенной с Бондарчуком Паулины Андреевой иконой стиля
Гошу Куценко и солиста группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного обвинили в домогательствах: подробности скандала
Дарья Осипова