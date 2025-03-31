Блондинка с пятым размером груди, конфликт с Захаровой и множество женщин: что скрывает Александр Збруев за кулисами театра?

Евгений Гор 31 марта отмечает 45-летие. Известно, что музыкант связан тесными отношениями с Надеждой Бабкиной, которая сыграла ключевую роль в его карьере. Несмотря на разницу в возрасте, их профессиональные отношения переросли в нечто большее, и коллеги стали фактически супругами. Однако сейчас у поклонников возникли подозрения о возможном разрыве пары. Подробности – в материале «Радио 1».