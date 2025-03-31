Гошу Куценко и солиста группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного обвинили в домогательствах: подробности скандала

Гоша Куценко (фото: Instagram* /@goshakutsenko_official)
Сразу две блогерши выступили с громкими обвинениями в адрес известных мужчин. Первая заявила о домогательствах со стороны солиста группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного, а спустя несколько дней под удар попал и актер Гоша Куценко. Однако в качестве доказательств девушки предоставили лишь переписки, что вызвало шквал критики в комментариях. Подробнее о том, почему артистов обвиняют в столь серьезном поступке, расскажет «Радио 1».
Обвинения против Гоши Куценко
Скандал вокруг Гоши Куценко разгорелся после видео блогерши Алины. Девушка рассказала, что женатый актер сам ей написал и предложил встретиться.
«В день X актер мне скидывает адрес пятизвездочного отеля с предложением заехать к нему на полчасика. Я отказываюсь, но предпринимаю попытку вытащить его куда-то из закрытого отеля, например, в бар, кафе, ресторан, чтобы элементарно самой чувствовать себя в безопасности», — заявила она.
По словам Алины, Куценко отказался менять место встречи и в течение четырех часов пытался уговорить ее приехать в ресторан отеля. В подтверждение своих слов она опубликовала переписку, однако сначала убрала с кадров фото и имя собеседника. Позже во втором видео она показала их полностью.
Интересно, что блогерша сама призналась: отказать актеру сразу было бы скучно. Она хотела либо разоблачить его манипуляции, либо просто посидеть с ним в компании друзей.
«Он написал мне после первого видео, что действительно хотел просто встретиться. Правда это или нет, решать только вам. К моему собственному удивлению, Гоша Куценко дал согласие на публикацию его SMS и имени», — добавила Алина.
Реакция Гоши Куценко на обвинения
Актер прокомментировал обвинения в его сторону, отметив, что каждый пиарится как может. Кроме того, он добавил, что в тот момент работал над сценарием на тему харассмента в мире кино.
«И я как никто в этой теме. Вот мы и получили шикарный комедийный эпизод», — пояснил артист.
А вот в комментариях мнения разделились. Кто-то поддержал блогершу, а кто-то заподозрил ее в хайпе.
Гоша Куценко (фото: Instagram* /@goshakutsenko_official)
«И? Для чего это все? Попиариться за счет Куценко?» — написал один из подписчиков.
Алина утверждает, что ей не нужен пиар — она просто хотела привлечь внимание к проблеме, когда знаменитости пользуются своим положением.
«Ты понимаешь, что если это ложь — это клевета и статья?» — напомнили пользователи социальных сетей.
Обвинения против солиста группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного
Еще одно разоблачение поступило от жительницы Киева. По ее словам, в 17 лет она попала на концерт своего кумира Кирилла Бледного (настоящее имя – Кирилл Тимошенко), а позже музыкант сам ей написал и позвал на прогулку.
«Конечно, я была на седьмом небе от счастья, но меня еще больше поразило то, что он мне написал и позвал гулять. Как говорится, ничего не предвещало беды», — написала девушка.
Она уточнила, что Бледный ее не насиловал, но сравнила ситуацию с сюжетом романа «Памела» Сэмюэля Ричардсона, где дворянин пытался соблазнить служанку.
«К счастью или к сожалению, все закончилось не так, как в романе. Позвонили друзья, и сначала не было возможности ответить, так как телефон, как было сказано, "здесь запрещен", но когда я смогла поднять трубку, прозвучал вопрос: "Все хорошо?" Ответ был один: "Нет". И больше ничего не успела сказать. Привести в чувства "ладонью" мне его не удалось», — поделилась блогерша.
После этого девушка села в такси и уехала. Чтобы доказать свою правоту, она выложила в интернет переписку с Бледным, фото с ним, а также снимок с красными следами на коже.
Кирилл Бледный (фото: Instagram* /@dropbled)
Однако в сети ее заявление встретили с недоверием. Многие сочли аргументы слишком слабыми.
«Слишком громкое обвинение без нормальных доказательств. Любой может показать переписку и сказать, что его домогались», — отметил один из пользователей.
Несмотря на это, некоторые поверили в слова блогерши и даже запустили хештег #БледныйНасильник.
Как Бледный ответил на обвинения
Кирилл Бледный не стал молчать и быстро высказался.
«Все, в чем меня обвиняют, ложь. Эта максимально противоречивая история выеденного яйца не стоит, и я удивлен, что многие в нее поверили и приняли как факт», — заявил солист рок-группы.
При этом он подчеркнул, что осуждает любые формы насилия.
Читайте также:
Последнее интервью Бедроса Киркорова: певец вспомнил, как воспитывал Филиппа и о чём пожалел
«Выставлю все оригиналы, их штук 100»: Яна Рудковская ответила хейтерам, обвинившим её в использовании фотошопа
«Ему неинтересны мероприятия»: Катерина Ковальчук рассказала о жизни с Гариком Харламовым и секрете его похудения
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова