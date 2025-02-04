«Наша маленькая шмоточница будет довольна»: Настя Костенко готовится к первому юбилею дочки Евы, а Тарасов дает деньги на подарки

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко снова праздник — их средней дочери Еве исполняется пять лет! Первая юбилейная дата для малышки наступит 5 февраля, уточняет «Woman.ru». Многодетная мама, у которой забот и так хватает, решила устроить торжество четко в день рождения девочки, несмотря на будний день.