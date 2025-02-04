«Наша маленькая шмоточница будет довольна»: Настя Костенко готовится к первому юбилею дочки Евы, а Тарасов дает деньги на подарки

Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко и их дети (Фото: соцсети)
В семье футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко снова праздник — их средней дочери Еве исполняется пять лет! Первая юбилейная дата для малышки наступит 5 февраля, уточняет «Woman.ru». Многодетная мама, у которой забот и так хватает, решила устроить торжество четко в день рождения девочки, несмотря на будний день.
Всего за два дня до праздника Анастасия кардинально изменила планы и теперь спешно готовится к важному событию в жизни дочери.
Дмитрий и Настя серьезно относятся к воспитанию детей, но не забывают, насколько те нуждаются в любви и внимании. Они считают, что спорт и ЗОЖ — залог здорового будущего, однако никогда не заставляют старших дочек и сына заниматься чем-то через силу.
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«Просто за одно утро решили не отмечать Евуське ДР через неделю, а оставить день в день. То есть, послезавтра», — делится блогер с подписчиками.Теперь у мамы четырех детей дел невпроворот: нужно успеть развести ребят по тренировкам и детскому саду, продумать меню, украсить дом и, конечно, выбрать подарки. Анастасия с самого утра бегает по магазинам и старается всё успеть.
Анастасия Костенко (Фото: соцсети)
«Докупила подарки в любимом магазине Евочки. Наша маленькая шмоточница должна быть довольна», — написала она в соцсетях, показывая розовые пакеты с покупками.Маленькая именинница явно будет счастлива — Анастасия постаралась на славу. Но за всем этим стоит не только её трудолюбие, но и поддержка мужа. Дмитрий Тарасов активно помогает жене, спонсируя организацию праздника и покупки подарков.
«Спасибо нашему любимому», — благодарит его Анастасия.Кстати, уже через десять дней после торжества семья вновь соберётся за праздничным столом: младшему сыну Ярославу 15 числа исполнится годик. Похоже, февраль у семьи Тарасовых теперь — настоящий марафон праздников.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (Фото: соцсети)
Дмитрий и Настя серьезно относятся к воспитанию детей, но не забывают, насколько те нуждаются в любви и внимании. Они считают, что спорт и ЗОЖ — залог здорового будущего, однако никогда не заставляют старших дочек и сына заниматься чем-то через силу.
«Дочки нас не обвинят в том, что мы их заставляли и они занимались тем, от чего воротит. Они каждый раз не упускают возможности поблагодарить за то, что мы поддержали их и отдали в центр. (...) Где у них получается лучше - там и развиваем. Скоро будет два года, как дочки пошли на гимнастику. Милана недавно получила 3 юношеский разряд. (...) У нас нет глобальных запретов, можно все, но в определенное время и в конкретном количестве. Благодаря нашим детям мы дисциплинируемся сами», — говорится в их последнем Instagram*-посте.Ранее «Радио 1» сообщало, что любящая пара хочет разработать закон против кибербуллинга. Они на собственном опыте испытали, насколько много «хейта» и негатива льется из Сети, не обходя стороной детей. Супруги считают это неприемлемым.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева