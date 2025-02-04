Год назад пытались продать, а теперь затеяли стройку века: Оксана Самойлова и Джиган перестраивают особняк за 200 миллионов

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: соцсети)
Звездная пара блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана решила полностью преобразить свой трехэтажный дом, купленный еще в 2018 году. За одну неделю они превратили участок в настоящую строительную площадку: бассейн снесен, двор разобран до основания, а работы кипят с утра до ночи. Но зачем семье такие масштабные перемены, если еще год назад они пытались продать этот особняк? Оксана поделилась с подписчиками в соцсетях планами.
В особняке площадью 750 квадратных метров чего только не было: тут тебе и просторная гостиная с камином, и кинотеатр, и хаммам, и даже тренажерный зал. К тому же четыре спальни с гардеробными и несколько санузлов, а на прилегающей территории еще две беседки и бассейн.
Теперь же фасады дома будут полностью заменены, появятся новые беседки, навесы, а на третьем этаже — внимание! — собственный огород.
«СтарХит» добавляет, что семья долгое время не использовала трехэтажный дом для жизни. Пара предпочитала арендовать жилье в других местах. А год назад Оксана и Джиган вообще пытались продать коттедж, снизив цену на целых 45 миллионов рублей — правда, покупателя так и не нашлось.
Ну, раз дом в поселке Шато-Соверен на Новой Риге остался с ними, то надо все-таки внести коррективы, чтобы не простаивал. Поэтому звезды решили вдохнуть в постройку и окружающую территорию новую жизнь, сделав реновацию на свой вкус.
При этом пара надеется завершить весь проект за четыре месяца. Оксана время от времени выкладывает в личном блоге видео и фото прогресса строительства. Судя по темпам, в рассчитанный срок все уложится.
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Теперь же фасады дома будут полностью заменены, появятся новые беседки, навесы, а на третьем этаже — внимание! — собственный огород.
«СтарХит» добавляет, что семья долгое время не использовала трехэтажный дом для жизни. Пара предпочитала арендовать жилье в других местах. А год назад Оксана и Джиган вообще пытались продать коттедж, снизив цену на целых 45 миллионов рублей — правда, покупателя так и не нашлось.
Ну, раз дом в поселке Шато-Соверен на Новой Риге остался с ними, то надо все-таки внести коррективы, чтобы не простаивал. Поэтому звезды решили вдохнуть в постройку и окружающую территорию новую жизнь, сделав реновацию на свой вкус.
При этом пара надеется завершить весь проект за четыре месяца. Оксана время от времени выкладывает в личном блоге видео и фото прогресса строительства. Судя по темпам, в рассчитанный срок все уложится.
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Мария Моисеева