Год назад пытались продать, а теперь затеяли стройку века: Оксана Самойлова и Джиган перестраивают особняк за 200 миллионов

Звездная пара блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана решила полностью преобразить свой трехэтажный дом, купленный еще в 2018 году. За одну неделю они превратили участок в настоящую строительную площадку: бассейн снесен, двор разобран до основания, а работы кипят с утра до ночи. Но зачем семье такие масштабные перемены, если еще год назад они пытались продать этот особняк? Оксана поделилась с подписчиками в соцсетях планами.