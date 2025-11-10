«Блёстки на заднице»: Охлобыстин рассказал, как проститутки спасли его от смерти

10 ноября 2025, 22:22

Актёр Иван Охлобыстин раскритиковал современных участников «Голубых огоньков»

Иван Охлобыстин (Фото: кадр из фильма «Холоп 2»)

Актёр и драматург Иван Охлобыстин в эфире Радио «Комсомольская правда» поделился мнением о том, каких гостей хочет видеть в новогодних телепрограммах. Помимо этого, он вспомнил случай из своей жизни, когда ему помогли женщины одной из древнейших профессий.





Отвечая на вопрос о «Голубых огоньках», Охлобыстин заявил, что хотел бы видеть в эфире «приличных людей» и таких героев, какими их видели его родители. По его словам, это не должны быть «толпа с блёстками на заднице, случайные люди или однотипные блогерши».



Актёр привёл пример из своей биографии, пояснив, почему не считает такую позицию высокомерием.

«У меня в жизни была ситуация, когда проститутки меня даже от смерти спасли. Я истекал кровью. История в духе Достоевского. Был очень холодный год. Я лежал изрезанный ножами и точно умер бы, либо от потери крови, либо от холода, если бы меня проститутки не подобрали», — отметил артист.