«Это неправда!»: Певица Марго разрыдалась из-за предсказания экстрасенса
Влад Череватый раскрыл детали прошлого Марго Овсянниковой
Певица Марго Овсянникова побывала в шоу Влада Череватого «Без масок». Экстрасенс рассказал о её детстве, отношениях с родителями и переезде из Макеевки в Москву.
Овсянникова подтвердила его слова и заявила, что сама обладает способностями — видит вещие сны. Она сообщила, что теперь Филипп Киркоров продюсирует её карьеру.
Певица попросила Череватого предсказать её будущее, интересуясь замужеством и детьми. Экстрасенс ответил, что она трижды влюблялась, но на самом деле ей не нужен официальный брак
«Тебе важно внимание, а не сам венец. Можно жить с мужиком любящим, но только не любить его. Так бывает в жизни. В твоём случае идёт искренность на втором плане, в первую очередь — напоказ», — заявил чернокнижник.Эти слова растрогали Марго до слез. Она назвала их неправдой. Череватый пояснил, что не хотел её обидеть, и постарался успокоить.