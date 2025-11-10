«Это неправда!»: Певица Марго разрыдалась из-за предсказания экстрасенса

10 ноября 2025, 22:09

Влад Череватый раскрыл детали прошлого Марго Овсянниковой

Маргарита Овсянникова (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Певица Марго Овсянникова побывала в шоу Влада Череватого «Без масок». Экстрасенс рассказал о её детстве, отношениях с родителями и переезде из Макеевки в Москву.





Овсянникова подтвердила его слова и заявила, что сама обладает способностями — видит вещие сны. Она сообщила, что теперь Филипп Киркоров продюсирует её карьеру.



Певица попросила Череватого предсказать её будущее, интересуясь замужеством и детьми. Экстрасенс ответил, что она трижды влюблялась, но на самом деле ей не нужен официальный брак

«Тебе важно внимание, а не сам венец. Можно жить с мужиком любящим, но только не любить его. Так бывает в жизни. В твоём случае идёт искренность на втором плане, в первую очередь — напоказ», — заявил чернокнижник.

