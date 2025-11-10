Достижения.рф

Директор Кашпировского объяснил, почему он «лечит» людей песнями Малинина

Анатолий Кашпировский (Фото: Instagram* @anatoly_kashpirovskiy)

Зрители на сеансах гипнотизёра Анатолия Кашпировского сообщили, что во время выступления он ставит песни Александра Малинина. Директор психотерапевта Сергей Рудых в разговоре с изданием «Абзац» объяснил причину.



В 2024 году Кашпировский возобновил гастроли по стране. Первый концерт собрал примерно 300 человек. Директор подтвердил, что психотерапевт использует музыку Малинина в своей работе.

«Он много чем лечит, песнями Малинина в том числе. У него огромное количество интересных и необычных техник, которые идут людям на пользу», — заявил Рудых.
Директор Анатолия Михайловича отметил, что со стороны такой подход может вызывать улыбку, но метод действительно показывает результат.

В последние годы Кашпировский жил как в России, так и за рубежом. Однако в 2024 году он публично выразил сожаление о своём переезде в США. Сейчас он с женой вернулся в Москву.

