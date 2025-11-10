Директор Кашпировского объяснил, почему он «лечит» людей песнями Малинина

10 ноября 2025, 21:42

Анатолий Кашпировский (Фото: Instagram* @anatoly_kashpirovskiy)

Зрители на сеансах гипнотизёра Анатолия Кашпировского сообщили, что во время выступления он ставит песни Александра Малинина. Директор психотерапевта Сергей Рудых в разговоре с изданием «Абзац» объяснил причину.





В 2024 году Кашпировский возобновил гастроли по стране. Первый концерт собрал примерно 300 человек. Директор подтвердил, что психотерапевт использует музыку Малинина в своей работе.

«Он много чем лечит, песнями Малинина в том числе. У него огромное количество интересных и необычных техник, которые идут людям на пользу», — заявил Рудых.