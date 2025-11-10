«Ссоримся раз в день»: Гордон рассказала, как выживает их группа с Кудрявцевой
Екатерина Гордон опровергла слухи о распаде группы «ЗаVисть», которую она создала вместе с Лерой Кудрявцевой. Слова юриста приводит StarHit.
Гордон подтвердила, что проект продолжает работу, и она пишет для него весь материал.
«Дело в том, что я разместила ролик, после которого многие сделали выводы, что группе «ЗаVисть» кирдык, я Леру бросила и буду заниматься только собой. Нет, враки. Наш с Лерой проект в силе, он шутливый и коммерческий, я туда пишу весь материал, продюсирует его Таня Тур», — рассказала девушка.Екатерина признала, что они с Кудрявцевой ссорятся почти каждый день, но так же быстро мирятся. По её словам, это составляет основу их десятилетней дружбы.
«Если разругаемся серьёзно, концертов точно не будет, мы прекратим любое взаимодействие», — добавила она.Ранее Катя Гордон сообщила о подготовке к большому концерту.