«Ссоримся раз в день»: Гордон рассказала, как выживает их группа с Кудрявцевой

10 ноября 2025, 21:21

Екатерина Гордон опровергла слухи о распаде группы «ЗаVисть» с Лерой Кудрявцевой

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

Екатерина Гордон опровергла слухи о распаде группы «ЗаVисть», которую она создала вместе с Лерой Кудрявцевой. Слова юриста приводит StarHit.





Гордон подтвердила, что проект продолжает работу, и она пишет для него весь материал.

«Дело в том, что я разместила ролик, после которого многие сделали выводы, что группе «ЗаVисть» кирдык, я Леру бросила и буду заниматься только собой. Нет, враки. Наш с Лерой проект в силе, он шутливый и коммерческий, я туда пишу весь материал, продюсирует его Таня Тур», — рассказала девушка.

«Если разругаемся серьёзно, концертов точно не будет, мы прекратим любое взаимодействие», — добавила она.

