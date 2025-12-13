Боец MMA Конор Макгрегор женился после 17 лет отношений

13 декабря 2025, 12:37

Конор Макгрегор сыграл тайную свадьбу в Ватикане

Конор Макгрегор (Фото: Instagram* / @thenotoriousmma)

Конор Макгрегор официально женился спустя 17 лет отношений со своей давней спутницей Ди Девлин.