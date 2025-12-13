Боец MMA Конор Макгрегор женился после 17 лет отношений
Конор Макгрегор официально женился спустя 17 лет отношений со своей давней спутницей Ди Девлин.
37-летний боец ММА и его 38-летняя избранница обвенчались в одной из старейших церквей Ватикана. По информации источников, церемония прошла в камерной обстановке — без пышного торжества и, вероятно, без звёздных гостей.
История их союза тянется с 2008 года: будущие супруги познакомились в ночном клубе, пережили взлёты и падения, а к помолвке пришли лишь в 2020-м. За годы вместе пара стала родителями четверых детей — у них трое сыновей и дочь. Ди была рядом с Конором ещё до титулов UFC, громких побед и многомиллионных контрактов — и осталась в самые тяжёлые периоды.
В 2024 году Макгрегор проиграл гражданский суд по делу об изнасиловании и был обязан выплатить 250 тысяч евро Никите Хэнд. Спортсмен настаивал на добровольности произошедшего, подавал апелляцию, однако безуспешно. На протяжении всего судебного процесса Ди Девлин публично поддерживала мужа.
