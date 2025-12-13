«Чтобы на вас жарились сардельки!»: Дибров устроил стендап вместо новогоднего тоста

13 декабря 2025, 11:37

Дмитрий Дибров в шутливой форме поздравил с наступающим Новым годом

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* / @1dbrov)

Дмитрий Дибров в свойственной ему ироничной манере поздравил гостей закрытого Рождественского коктейля Андрея Малахова с наступающим Новым годом. Об этом сообщает Super.





Вечеринка прошла в галерее Adel, а телеведущий стал одним из главных генераторов настроения вечера.



Дибров вышел к публике в отличном расположении духа и выдал импровизированный тост, который тут же стал главным цитируемым моментом события. Он пожелал собравшимся такого запаса энергии, чтобы хватило и на праздник, и на его последствия, не забыв при этом пошутить про утро после веселья.





«Друзья, давайте огонь, чтобы вы зажигали всех вокруг, чтобы прямо на вас жарились бы сардельки, которыми потом с вечера можно будет закусывать то, что с утра дает красный оттенок. С новым годом!», — произнёс Дибров, сорвав аплодисменты зала.