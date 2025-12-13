Достижения.рф

«Записываю себе послание»: Катя IOWA борется с болью в шее с помощью диктофона

Катя IOWA объяснила, почему вместо врача выбирает дыхание и разговор с собой
IOWA (Фото: Instagram* / @katya_iowa)

Катя IOWA рассказала подписчикам о проблемах со здоровьем и своём необычном способе самопомощи.



По словам певицы, уже почти месяц её беспокоит сильное напряжение в шее, однако вместо визита к специалисту она решила поработать с причиной на эмоциональном уровне.

Артистка призналась, что связывает своё состояние с тревогами, внешней нестабильностью и повышенной эмпатией. В качестве практики она выполняет дыхательные упражнения, но самым действенным для неё оказался голос.

По заданию педагога по вокалу Катя ежедневно записывает себе на диктофон десятиминутные послания: говорит о благодарности к себе, о будущем и о принятии жизни такой, какая она есть. По словам певицы, именно слово помогает ей лучше всего справляться с внутренним зажимом и напряжением.

Поклонники, впрочем, отмечают, что при таком количестве акробатических трюков и активных движений на сцене боль в шее может иметь и вполне физическое объяснение.

Софья Метелева

