«Записываю себе послание»: Катя IOWA борется с болью в шее с помощью диктофона
Катя IOWA рассказала подписчикам о проблемах со здоровьем и своём необычном способе самопомощи.
По словам певицы, уже почти месяц её беспокоит сильное напряжение в шее, однако вместо визита к специалисту она решила поработать с причиной на эмоциональном уровне.
Артистка призналась, что связывает своё состояние с тревогами, внешней нестабильностью и повышенной эмпатией. В качестве практики она выполняет дыхательные упражнения, но самым действенным для неё оказался голос.
По заданию педагога по вокалу Катя ежедневно записывает себе на диктофон десятиминутные послания: говорит о благодарности к себе, о будущем и о принятии жизни такой, какая она есть. По словам певицы, именно слово помогает ей лучше всего справляться с внутренним зажимом и напряжением.
Поклонники, впрочем, отмечают, что при таком количестве акробатических трюков и активных движений на сцене боль в шее может иметь и вполне физическое объяснение.
