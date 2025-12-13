«Записываю себе послание»: Катя IOWA борется с болью в шее с помощью диктофона

13 декабря 2025, 12:18

Катя IOWA объяснила, почему вместо врача выбирает дыхание и разговор с собой

IOWA (Фото: Instagram* / @katya_iowa)

Катя IOWA рассказала подписчикам о проблемах со здоровьем и своём необычном способе самопомощи.