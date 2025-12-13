«Тряпки за $116 тысяч?»: Айза-Лилуна Ай удивилась платью Ксении Собчак
Айза-Лилуна Ай решила обсудить модные траты Ксении Собчак и высказалась об этом в своём Telegram-канале.
Поводом стало появление телеведущей в платье бренда Jil Sander, стоимость которого, по оценкам, достигает 116 тысяч долларов. Блогерша призналась, что не понимает, зачем тратить такие суммы именно на одежду.
Айза подчеркнула, что уважает Собчак и считает её умной, самостоятельной и финансово независимой женщиной, которая никогда не нуждалась в деньгах. Именно поэтому подобные покупки вызывают у неё недоумение.
По словам блогерши, даже обладая большими средствами, она бы по-прежнему выбирала масс-маркет и демократичные бренды, отдавая предпочтение комфорту и стилю, а не цене. При этом Айза допустила, что готова инвестировать в аксессуары — сумки, обувь и украшения, но не в повседневную одежду.
Несмотря на удивление, блогерша отметила, что относится к Ксении с теплотой: телеведущая, по её мнению, всегда тщательно продумывает свои образы и выглядит эффектно. А желание блистать Айза объяснила знаком зодиака Собчак — Скорпионом, которому, по её словам, свойственно стремление к яркости и вниманию.
