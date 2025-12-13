«Тряпки за $116 тысяч?»: Айза-Лилуна Ай удивилась платью Ксении Собчак

13 декабря 2025, 11:57

Айза-Лилуна Ай раскритиковала дорогие образы Ксении Собчак

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай решила обсудить модные траты Ксении Собчак и высказалась об этом в своём Telegram-канале.