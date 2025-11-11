Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отправился в рехаб с Волочковой
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и балерина Анастасия Волочкова начали участие в проекте «Звёзды под капельницей». Об этом сообщает издание StarHit.
Емельяненко построил успешную карьеру в ММА, но затем столкнулся с алкогольной зависимостью. Спортсмен ранее признавался, что спиртное лишало его самоконтроля. Сейчас 44-летний боец надеется, что реалити-шоу поможет ему преодолеть зависимость.
«Таких честных реалити, как «Звёзды под капельницей», нужно больше, чтобы люди знали о реабилитационных центрах, понимали, как они работают. Я не так давно узнал, что это такое, на сегодняшний день с одним из них сотрудничаю», — поделился Александр.Ранее боец уже пытался побороть вредную привычку, но затем срывался. В этом году у него обострились другие проблемы со здоровьем.