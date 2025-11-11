«Небесная свага»: Любовь Успенская стала иконой стиля для поколения Z
Певица Любовь Успенская набирает популярность у молодой аудитории. Это явление повторяет успех других звезд 90-х, таких как Надежда Кадышева и Татьяна Буланова, чьи концерты активно посещает молодёжь. Об этом сообщает издание «Страсти».
Интерес к Успенской в социальных сетях вызвал её стиль и манера держаться, которые поклонники называют «небесная свага». Сам термин появился после того, как артистка использовала это словосочетание в одном из своих постов.
Певица и ранее стремилась быть ближе к молодому поколению и поддерживала современных исполнителей. Успенская, которой сейчас 71 год, однажды отметила, что получение пенсии она считает для себя унизительным, поскольку не ощущает себя пожилым человеком.
