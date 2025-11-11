«Небесная свага»: Любовь Успенская стала иконой стиля для поколения Z

11 ноября 2025, 11:58

Любовь Успенская привлекла внимание молодой аудитории своим поведением и стилем

Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Певица Любовь Успенская набирает популярность у молодой аудитории. Это явление повторяет успех других звезд 90-х, таких как Надежда Кадышева и Татьяна Буланова, чьи концерты активно посещает молодёжь. Об этом сообщает издание «Страсти».