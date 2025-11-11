«Не слушайте никого!»: Алла Пугачёва дала неожиданный совет молодёжи
Алла Пугачёва призвала молодёжь не слушать чужих советов
Алла Пугачёва призвала молодое поколение не слушать чужих советов, а следовать собственным желаниям. Своё мнение певица высказала в интервью для аккаунта @ask.cyp в социальной сети Instagram*.
Журналисты этого канала встретили Пугачёву на улице в Лимассоле. Артистка была в свободной чёрной кофте, светлых джинсах и белых кроссовках, на голове у неё был чёрный берет. В беседе они спросили знаменитость, что бы она могла посоветовать молодым людям.
«Не слушайте никаких советов, молодёжь. Действуйте так, как вы хотите и идите в том направлении, в котором хотите и всё! Не слушайте никого и делайте своё дело — вот вам мой совет», — ответила Алла Борисовна.Ранее Алла Пугачёва задалась философским вопросом после смерти актёра Юрия Николаева.