«Не слушайте никого!»: Алла Пугачёва дала неожиданный совет молодёжи

11 ноября 2025, 12:44

Алла Пугачёва призвала молодёжь не слушать чужих советов

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Алла Пугачёва призвала молодое поколение не слушать чужих советов, а следовать собственным желаниям. Своё мнение певица высказала в интервью для аккаунта @ask.cyp в социальной сети Instagram*.





Журналисты этого канала встретили Пугачёву на улице в Лимассоле. Артистка была в свободной чёрной кофте, светлых джинсах и белых кроссовках, на голове у неё был чёрный берет. В беседе они спросили знаменитость, что бы она могла посоветовать молодым людям.

«Не слушайте никаких советов, молодёжь. Действуйте так, как вы хотите и идите в том направлении, в котором хотите и всё! Не слушайте никого и делайте своё дело — вот вам мой совет», — ответила Алла Борисовна.