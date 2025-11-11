Тайный концерт Валерия Леонтьева в Париже взволновал поклонников

11 ноября 2025, 10:13

Валерий Леонтьев выступил с закрытым концертом в Париже

Валерий Леонтьев (Фото: Instagram* @valera_leontiev)

Певец Валерий Леонтьев выступил с закрытым концертом в Париже. Это произошло после его заявления о завершении карьеры. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».





Отмечается, что концерт прошёл «на днях». Леонтьев пел для представителей шоу-бизнеса, российских эмигрантов и преданных поклонников, которые специально приехали из разных стран.

«Я обязательно вернусь. Я известен тем, что всегда возвращаюсь!», — заявил Валерий Яковлевич перед уходом со сцены.