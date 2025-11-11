Тайный концерт Валерия Леонтьева в Париже взволновал поклонников

Достижения.рф

Валерий Леонтьев выступил с закрытым концертом в Париже
Валерий Леонтьев (Фото: Instagram* @valera_leontiev)

Певец Валерий Леонтьев выступил с закрытым концертом в Париже. Это произошло после его заявления о завершении карьеры. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».



Отмечается, что концерт прошёл «на днях». Леонтьев пел для представителей шоу-бизнеса, российских эмигрантов и преданных поклонников, которые специально приехали из разных стран.

«Я обязательно вернусь. Я известен тем, что всегда возвращаюсь!», — заявил Валерий Яковлевич перед уходом со сцены.
Артист исполнил почти все свои главные хиты, включая «Казанова», «Дельтаплан», «Ты меня не забывай» и «Зелёный свет». 76-летний певец спел большинство композиций вживую.

Леонтьев официально покинул сцену в 2024 году, но продолжает иногда выступать на частных мероприятиях. Летом 2025 года он приехал в Казань на фестиваль «Новая волна». Артист согласился участвовать в концерте после приглашения Игоря Крутого.
Ольга Щелокова

