«Бог дал хороший вкус»: Любовь Успенская считает себя стильной женщиной

Любовь Успенская (Фото: ВКонтакте @uspenskaya_official)
Певица Любовь Успенская считает себя стильной женщиной, которая умеет следить за современными трендами. По её мнению, умение соответствовать моде многое говорит о внутреннем мире и характере человека.
Такой комментарий относительно стиля она дала корреспонденту издания KP.RU. Себя королева шансона относит к безусловно стильным персонажам.
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«Мода – один из показателей твоего мира, характера. Мне Бог дал хороший вкус. Мне Бог дал все, ребята. Я использую все, что могу», — говорит Успенская.Она с уважением относится к тем, кто следит за модой, хорошо и со вкусом одевается, выглядит современно, ярко, но без излишней вычурности и пафоса. Как, например, она сама.
«Я всегда была женщиной стильной, всегда следила за модой», — скромно заключила певица.
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Александр Бойцов