«Я бы взяла пару уроков на шесте»: Любовь Успенская высказалась об увлечениях дочери

Любовь Успенская (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Певица Любовь Успенская заявила, что поддерживает увлечение дочери танцами на шесте и раскритиковала тех, кто называет их стриптизом. Также актриса встала на сторону Татьяны в ее желании писать стихи.
«Таня в поисках себя, я ее всегда поддерживаю и буду поддерживать. Это ее право писать стихи и публиковать их в социальных сетях. Ничего зазорного в этом не вижу. Боже мой, кто-то ошибку нашел, все, катастрофа! У нас многие люди пишут с ошибками, и никто не жалуется на отсутствие мозгов», — приводит Общественная Служба Новостей слова Успенской.Певица добавила, что внимательно следит за новыми произведениями, которые пишет дочь, а также в курсе о ее увлечении стрип-пластикой. Актриса подчеркнула, что и сама бы хотела попробовать себя в танцах на шесте.
«Это очень красивый вид танца и искусства. И это вовсе не стриптиз. Я советую тем, кто обвиняет Таню в похабных действиях, самим попытаться залезть на этот шест. Вы там и секунды не продержитесь. А вот я бы пару уроков взяла», — отметила она.Успенская уточнила, что ее 35-летняя дочь напоминает ей саму себя, так как в ее возрасте она тоже искала себя в разных направлениях.
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